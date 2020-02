Datatilsynet gransker lovligheten av Google-bruk i skolen

– Det kan hende at både Google og Apple kan brukes helt riktig i skolen, og at dette ikke er noe problem. Men det er viktig at vi gjør undersøkelser og har en grundig diskusjon rundt disse spørsmålene, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet. Han mener arbeidet krever så høy kompetanse at ansvaret ikke bør ligge på den enkelte kommune. Arkivfoto: Mariam Butt / NTB scanpix Foto: NTB scanpix