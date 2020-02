Kun én norsk lufthavn har system for å hindre lignende ulykke

Onsdag ettermiddag skled et tyrkisk fly av rullebanen på Sabiha Göcken-flyplassen i Istanbul i Tyrkia der minst én person mistet livet og over 150 passasjerer ble skadet.

Årsaken til hendelsen er under etterforskning men det rapporteres at rullebanen var våt og glatt da ulykken skjedde.

Ulykker av denne type kalles runway excursions på fagspråket, og Norsk Flygerforbund har lenge vært bekymret for sikkerhetsutfordringen runway excursions utgjør.

– Det er noe av det vi selvfølgelig har fokus på i Norsk Flygerforbund og Flysikkerhetskomiteen. Vi har tidligere sagt at det er én rullebane i Norge som er sikret mot dette, særlig utkjøring i enden , sier Jo Bjørn Skatval, leder i Flysikkerhetskomiteen i Norsk Flygerforbund og LO Luftfart til TV2.

EMAS-blokker

Den eneste flyplassen i Norge som har installert tiltak som stopper fly dersom det ikke klarer å stanse i tide er Kjevik lufthavn utenfor Kristiansand. Sikringen består av spesielle lettbetongblokker kalt EMAS, som vil stoppe såkalte «løpske fly» som ikke klarer å stanse i tide.

Blokkene er ved begge ender av rullebanen og er laget for å kollapse om et fly kjører over dem og dermed bremse flyet. Systemet ble installert på Kjevik i 2012.

Innflyving til Kristiansand lufthavn, Kjevik. EMAS-systemet som stanser "løpske fly" er de grå blokkene i hver ende av rullebanen Foto: Magnus Stedje Fossen

Ønsket til Gardermoen

– Det er dessverre ikke noe norske myndigheter har tatt seg råd til å bruke på andre rullebaner, sier Skatval.

Han sier til TV2 at han anbefaler at spesielt Oslo lufthavn Gardermoen får et slikt tiltak.

– Ja, det er klart. I USA har det vært flere slike ulykker, og ved flyplassen i Chicago har man slik spesialbetong som har stoppet mange fly, sier Skatval.

Da EMAS-systemet ble innført på Kjevik kostet det Avinor omlag 70-80 millioner kroner ifølge Teknisk Ukeblad.