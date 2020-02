Regjeringen har brukt over 19 millioner kroner på avgåtte regjeringspolitikere

Kostnadene omfatter avgåtte statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere, ifølge Stavanger Aftenblad.

Statsråder som må gå på dagen, får lønn i én måned eller i inntil tre måneder dersom vedkommende ikke får noen ny jobb i perioden.

Tidligere statsråder kan også få opptil seks månedslønner fra fratredelsesdato dersom de ilegges karantene på grunn av overgang til ny rolle.

Statssekretær Rune Alstadsæter (H) ved Statsministerens kontor sier til avisa at regjeringen følger de samme reglene for fratredelsesytelse som statsrådene som gikk ut av den rødgrønne regjeringen i 2013. Reglene for fratredelsesytelser for regjeringspolitikere ble sist behandlet av Stortinget i 2011.