Her er Erna Solbergs nye regjering

Solberg møtte pressen sammen med Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad en drøy time etter å ha presentert sine nye statsråder.

– Regjeringen skal løse store utfordringer for Norge. En av de utfordringene er at Norge skal redusere klimautslippene våre uten at det skal gå ut over velferden, åpnet Solberg pressekonferansen med.

Store veivalg

En mindretallsregjering vil gi flere åpne diskusjoner i Stortinget, uten at alt er avgjort på forhånd, fremholder Solberg.

– I Norge har vi en tradisjon for at flere partier finner sammen for å finne gode løsninger. Det er Norge på sitt aller beste, sa statsministeren.

– Vi skal ta store veivalg, men perioden inneholder også gråe hverdager, sa Solberg med klar henvisning til Fremskrittspartiets avgang fra regjeringen. Hun takket de avgåtte Frp-statsrådene for samarbeidet.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad er innstilt på å samarbeide med Frp også framover og skryter av samarbeidet med partiet.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Frp med gjensidig respekt. Det har vært uenigheter, ja, men vi har funnet gode løsninger sammen, sa Ropstad på pressekonferansen fredag.

Takket hardt presset Hauglie

Hun takket også avgåtte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) for hennes innsats med den krevende NAV-skandalen og lovet at regjeringen vil fortsette arbeidet med å nøste opp i saken.

– Nav-saken er en sak hvor det har sviktet i mange ledd i det offentlige Norge. Vi skal fortsette med dette viktige arbeidet med å finne ut hvorfor og hva som har skjedd og hvordan det kunne skje, sa Solberg på pressekonferansen.

Torbjørn Røe Isaksen (H) overtar Hauglies post som arbeids- og sosialminister.

Solberg ville ikke innrømme skyld overfor kritikken fra Arbeiderpartiet, men fremholdt at regjeringen ville ta ansvar.

Tror på «Hareide-effekt»

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide vil når han nå går inn i regjeringen, bidra til å løfte oppslutningen om regjeringspartiene, håper statsministeren.

– Knut Arild Hareide blir samferdselsminister. Det vet jeg er overraskende for mange etter KrFs retningsvalg. Men jeg er glad for at Knut Arild vil bidra i regjeringen, og jeg tror det vil være med på å styrke oppslutningen om prosjektet i de tre regjeringspartiene, sa Solberg.

Hun innrømmet at Hareides veivalg i 2018 såret mange i Høyre og var krevende, men fremholdt at hun gledet seg til å samarbeide med ham.

– Jeg er veldig glad for at Knut Arild Hareide går inn i regjeringen. Han er tatt inn for å bygge broer, veier og tunneler. Han kjenner feltet godt, og Stortinget godt. Jeg gleder meg til å jobbe tettere med Knut Arild, sa Ropstad under sitt innlegg.

Beholder Granavolden

På spørsmål fra pressen fremhevet Solberg at det ikke var nødvendig å lage ny regjeringsplattform, men at regjeringen ville fortsette å jobbe etter Granavolden-plattformen.

– Vi er godt inne i regjeringsperioden. Det er ikke tiden for å lage ny plattform. Det er på tide å levere, sa statsministeren.

20 statsråder

Med åtte av 20 kvinnelige statsråden treffer Erna Solberg på målmerket om minst 40 prosent kvinner i i sin nye regjering.

Her er de 20 statsrådene som ble presentert på Slottsplassen rett før klokken 11.30 fredag:

* Statsminister: Erna Solberg (H)

* Kunnskaps- og integreringsminister: Trine Skei Grande (V)

* Barne- og familieminister: Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

* Finansminister: Jan Tore Sanner (H)

* Justis- og innvandringsminister: Monica Mæland (H)

* Helse- og omsorgsminister: Bent Høie (H)

* Utenriksminister: Ine Eriksen Søreide (H)

* Arbeids- og sosialminister: Torbjørn Røe Isaksen (H)

* Distrikts- og digitaliseringsminister: Linda Hofstad Helleland (H)

* Forsvarsminister: Frank Bakke-Jensen (H)

* Kommunal- og moderniseringsminister: Nikolai Astrup (H)

* Næringsminister: Iselin Nybø (V)

* Samferdselsminister: Knut Arild Hareide (KrF)

* Landbruks- og matminister: Olaug Vervik Bollestad (KrF)

* Utviklingsminister: Dag Inge Ulstein (KrF)

* Forsknings- og høyere utdanningsminister: Henrik Asheim (H)

* Fiskeri- og sjømatminister: Geir Inge Sivertsen (H)

* Kultur- og likestillingsminister: Abid Raja (V)

* Olje- og energiminister: Tina Bru (H)

* Klima- og miljøminister: Sveinung Rotevatn (V)

Regjeringen heter formelt fortsatt regjeringen Solberg 1, men den nye sammensetningen er historisk. Det har nemlig aldri skjedd tidligere et ett parti har gått ut av regjering, og regjeringen består med de gjenværende partiene.

Video: Se opptak fra da Erna Solberg presenterte sin nye regjering:

Aktuelt: Flere i Frp ville ikke trekke partiet ut av regjering