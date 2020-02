Fastkjørt godstog frigjort på Saltfjellet

Toget kjørte seg fast mellom Bolna og Lønsdal natt til søndag, og dette førte til at Nordlandsbanen ble stengt for togtrafikk.

Bane Nor sendte et hjelpelokomotiv og en kjempestor snøfreser til stedet. Ved 21-tiden søndag kveld, opplyses det at banestrekningen kan åpnes for vanlig togtrafikk etter at snøfreseren har kjørt fra Bolna til Rognan.

Store snømengder har også ført til at flere veier, blant annet E6 over Saltfjellet, er stengt.

