Snøtrøbbel i nord – veier og togstrekninger stengt

Verst rammet er Nordland, men også i Finnmark er en del veier stengt.

– Det er kommet en del snø, sier statsmeteorolog Ola Mellem til NTB.

Han forteller at det søndag ventes stiv kuling på utsatte steder i Nordland, spesielt i kyst- og fjordstrøkene.

Natt til søndag kjørte et godstog på vei nordover seg fast i en snøfonn på Saltfjellet. Søndag sendte Bane Nor et hjelpelokomotiv og en kjempestor snøfreser opp til toget i et forsøk på å få det løs.

– Vi har ikke fått det til. Toget har også hatt noen tekniske problemer, men vi vet ikke hva det er. For å unngå avsporing blir vi nødt til å ta ned godstoget i flere deler, sier pressevakt Dag Svinsås i Bane Nor rundt klokka 12.

#Nordlandsbanen: Bergingsaksjonen på Saltfjellet er i gang. Beilacken (stor snøfreser) har ryddet sporet, og godstoget trekkes i flere deler ned til Bolna for å unngå avsporing. På grunn av værforholdene må Beilacken kjøre over Saltfjellet igjen før togene kan kjøre som vanlig. — Bane NOR (@BaneNORSF) January 26, 2020

– Vis respekt

En rekke bilveier er også stengt som følge av uvær, deriblant E6 over Saltfjellet. Trafikkoperatør i Statens vegvesen, Grethe Turmo Hatten, får mange telefoner fra utålmodige bilister.

– Vi har kø både på nord- og sørsiden av Saltfjellet. Der oppleves ikke været så ille, og i løpet av dagen har både vi på sentralen og brøytesjåførene ute i felten fått kjeft. Bilistene ser ikke konsekvensen og faren ved å kjøre over fjellet slik som tilstanden er nå. Vis respekt, forteller hun til Avisa Nordland.

Ifølge Turmo Hatten begynner det å bli ganske lang kødannelse på begge sider av Saltfjellet:

– Mange skal over, men akkurat nå er det umulig. Det er på denne strekningen uværet desidert herjer verst, forklarer hun.

Vegvesenet skal ta en ny vurdering av situasjonen klokka 12.30.

Bedre vær i vente

Ifølge statsmeteorolog Ola Mellem vil det roe seg litt utover mandagen.

– Det ventes fortsatt sørøstlig stiv kuling utsatte plasser. Og det vil fortsatt komme litt snø og eventuelt sludd eller regn på kysten i sør i Nordland, men mest nedbør i indre strek. Men det er under første del av dagen. Så går det mot mindre nedbør og opphold, sier han.

– Men det kan fortsatt blåse litt. Det er det eneste.

Det er også sendt ut varsel om stor snøskredfare i Helgeland og Nord-Trøndelag. Rådet fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) lyder som følger:

– Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv: Hold deg unna terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.