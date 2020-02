Durek Verrett sier han har satt Märtha Louise i forlegenhet

Verrett kommer med uttalelsene i podkasten The Life Stylist. Han sier at han ble overrasket over oppmerksomheten rundt kunngjøringen av forholdet deres, ifølge Dagbladet.

Han kaller det et sjokk.

–Jeg gråt til kjæresten min, lå i senga og skalv. Uansett hvor jeg gikk ut av døra, var det et kamera i ansiktet mitt, sier han.

Han forteller også at han får opplæring i norsk kultur og hva han bør og ikke bør si.

– Det er som et krasjkurs. Jeg gjør mye feil, jeg skal være ærlig om det. Jeg har gjort noen alvorlige feil, jeg har brakt skam over henne, kongefamilien og barna hennes, og jeg må ta ansvar for de tingene jeg har gjort. Jeg er ikke perfekt, og jeg hevder heller ikke at jeg er det, sier han.