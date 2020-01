Durek Verrett: – Utrolig lei meg for tapet deres

Verrett la ut en melding på Instagram om dette søndag kveld.

– Av dyp respekt for barna til Märtha og Ari vil jeg fortsatt ikke kommentere bortgangen til deres far, verken nå eller senere, utenom å si at jeg er så utrolig lei meg for tapet deres, skriver han.

Forfatter og kunstner Ari Behn tok sitt eget liv 25. desember. Han var gift med prinsesse Märtha Louise fra 2002 til 2016. Sammen har de døtrene Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallulah.

Prinsesse Märtha Louise bekreftet forholdet til Durek Verrett, kjent som Sjaman Durek, i mai 2019.

Prinsessen selv kommenterte for første gang eksmannens dødsfall på Instagram fredag, samme dag som han ble bisatt fra Oslo domkirke.

– Kjære Ari. Vi skulle vært sammen i julen og feiret. Vi hadde gledet oss alle sammen, skrev hun.

– En usynlig sykdom tok mer og mer overhånd i deg, for sånn er det når den psykiske helsen svikter. Over lang tid så vi deg gradvis bli borte, men vi holdt fast i troen på at dette skulle gå bra, skrev hun videre.

Om du har det vanskelig eller kjenner noen som har det vanskelig, be om hjelp! Ring en venn, snakk med familien din, gå til fastlegen eller ring Mental Helses hjelpetelefon: 116 123, Røde Kors: 80033 321 eller Kirkens SOS: 22400040.