Flom ventes når vannstanden stiger opp mot 1,3 meter over normalen

I områdene langs Oslofjorden er det ventet at sjøen går mellom 90 og 130 centimeter over sine bredder natt til onsdag , ifølge meteorologene.

– Sjekk båtfortøyningene og fjern løse gjenstander nede i fjæra og i lave båthus, sier statsmeteorolog Magnus Haukeland i Vervarslinga på Vestlandet til Dagbladet.

Vakthavende hydrolog Erik Holmqvist i NVE advarer:

– Ikke parker bilen nede ved sjøkanten, sier han til avisen. Både Holmqvist og Haukeland sier at slike flomsituasjoner er veldig sjeldne.

Fullmånen får skylden

På Vestlandet sør for Stad ventes det vannstand opp mot 80 cm over normalen. Særlig på nattetid natt til onsdag og onsdag ettermiddag er det ventet høy vannstand.

I Møre og Romsdal ventes det vannstand opp mot 75 centimeter over normalen. Den vil trolig være på det høyeste mellom klokken 13 og 15 onsdag.

At fullmånen har vært uvanlig nær jordkloden, får mye av skylden for flommen. Dessuten kommer et kraftig lavtrykk inn mot kysten, noe som tradisjonelt gir litt høyere vannstand, sier statsmeteorolog Haukeland til Dagbladet.

Meteorologene har sendt ut oransje farevarsel for områder langs kysten i hele deler av Sør-Norge.

– Oransje farevarsel betyr at det er en alvorlig situasjon, og at en må være forberedt, opplyser Martin Granerød ved Meteorologisk institutt til NRK.

Bryggen i Bergen kan bli oversvømt

Den høye vannstanden kan blant annet føre til at Bryggen i Bergen blir oversvømt.

Vannstanden er ventet å være høyest natt til onsdag og onsdag ettermiddag, skriver Fylkesmannen i Vestland i en pressemelding mandag formiddag.

Det er også advart om høy vannstand, gult farevarsel, i deler av de ovennevnte fylkene og i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark.

Meteorologisk institutt anbefaler alle som befinner seg i de utsatte områdene, om å sjekke fortøyninger og fjerne verdifulle ting fra naust.