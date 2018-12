Tonje vant Farmen - Kjetil stakk i sinne etter finaletapet

Kjetil Nørstebø mener det ble jukset i finalen.

– Dette er helt surrealistisk. Jeg ser at alle ser på meg og er kjempefornøyde med innsatsen min, men jeg lurer selv på hva jeg har gjort. Det er veldig gøy, sier Tonje Frøystad Garvik (29) til TV 2 like etter seieren.

Garvik får med seg en hytte og en bil til en samlet verdi på over 1,5 millioner kroner som førstepremie.

– Jeg trodde jeg hadde tapt da geita kom på bordet og vi skulle navngi delene, sier hun.

Men finalemotstander Kjetil Nørstebø mener det kan ha blitt jukset i finalen. Særlig er det to av spørsmålene han reagerer på, skriver VG. I det tiende spørsmålet skulle finalistene markere stykningsdeler på en geit. Dette spørsmålet svarte begge riktig på, men Nørstebø mener at Garvik «ikke hadde noen forutsetninger for å svare riktig på spørsmålet.»

Nørstebø endte med å forlate finalen i sinne, og nektet å komme tilbake.

– Da Tonje klarte tiende spørsmål, som omhandlet de ulike delene på geita, styrket det mine mistanker. Hun hadde ingen forutsetning for å kunne dette. Da vi til slutt fikk utslagsspørsmålet og hun klarte det også, ble jeg helt sikker i min sak, sier han.

Presseansvarlig Alex Iversen i TV 2 sier de forsøkte å overtale Nørstebø til å komme tilbake for å være med på feiringen.

– Dette var først og fremst for hans egen del, så han ikke skulle fremstå som en dårlig taper. Vi aksepterte at Kjetil ikke ønsket å fortsette innspillingen, og han ble kjørt til et hotell for å få søvn, sier Iversen.

Garvik sier til TV 2 at hun ikke har jukset og at hun ikke har noe å skjule.