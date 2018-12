Farmen-taper krever ny finale

Vedkommende beskylder produksjonen for juks.

Søndag er det klart for finalen i «Farmen» på TV 2. Nå skriver VG at det hersker stor misnøye rundt finalen hos den tapende finalisten, som de har valgt å anonymisere. Da finalen ble avgjort skal vedkommende ha forsvunnet fra settet før innspillingen av de siste scenene. Deltakeren mener å vite at den andre finalisten fikk servert spørsmålene i forkant av utro tjenere i produksjonen.

– På finaledagen ble jeg og den andre finalisten værende alene på gården. De to fra produksjonen som visste spørsmålene fløy fram og tilbake. Mens den andre finalisten var på synk-intervju fikk jeg vite ett finalespørsmål og temaet på to andre spørsmål av den ene i produksjonen. Etterpå var det min tur til å bli intervjuet, og det er i dette tidsrommet jeg er helt sikker på at den andre finalisten fikk vite spørsmålene, sier deltakeren til VG.

Nå krever han/hun at TV 2 avholder en ny finale.

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, sier til VG at de har ettergått saken, men at de ikke har funnet bevis for at det har skjedd noe galt.

– Vi har tatt dette på største alvor og undersøkt påstandene nøye. Det er i vår interesse å være sikre på at finalen av «Farmen» gikk riktig for seg, og vi har derfor jobbet hardt med å komme til bunns i dette. Basert på de undersøkelsene og samtalene som ble foretatt ukene etter finalen, og ut fra de fakta vi sitter på nå, er det vår konklusjon at påstandene om finalejuks er grunnløse, sier han.

