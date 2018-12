Rettssak etter drap i Feiring

Mandag må en mann møte i retten tiltalt for drapet på kona i Eidsvoll i fjor. Tema for rettssaken blir om han skal overføres til tvungent psykisk helsevern.

Rettsmedisinerne har konkludert med at mannen var psykotisk i gjerningsøyeblikket. Av tiltalen går det fram at påtalemyndigheten derfor vil be om overføring til tvungent psykisk helsevern.

– Det sentrale temaet for rettssaken vil være om vilkårene for overføring til tvungent psykisk helsevern er til stede, sier aktor, statsadvokat Irlin Irgens, til NTB.

Mannens forsvarer, advokat Dag Svensson, opplyste til NTB da tiltalen forelå, at hans klient har erkjent straffskyld etter siktelsen helt siden han ble pågrepet.

Les mer: Mann tiltalt for å ha knivdrept kona i Akershus i fjor

Ifølge tiltalen skjedde drapet en gang mellom klokken 02 og 04 natt til 28. august i fjor. Mannen ble pågrepet i Feiring i Akershus etter en omfattende politiaksjon, få timer etter at kona hans ble funnet død i parets bolig.

Dag Svensson opplyser til NTB at hans klient vil møte når den to dager lange saken starter i Øvre Romerike tingtrett på Eidsvoll mandag. Forsvareren vil ikke si noe om hvordan hans klient har det, eller om han har fått behandling, men bekrefter at han ikke sitter i varetekt.