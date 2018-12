Tidligere lensmann om dramatisk pågripelse:

Tidligere lensmann i Ringsaker Terje Krogstad forklarte om den dramatiske pågripelsen av drapstiltalte Svein Jemtland.

HEDMARKEN TINGRETT (ABC Nyheter): På kvelden fredag 12. januar i år reiste to politipatruljer ut for å pågripe Svein Jemtland, etter at hans kone Janne Jemtland (36) hadde vært savnet i rundt to uker. Den 36 år gamle tobarnsmoren ble dagen etter funnet død i Glomma ved Eid bru.

Etter at patruljene hadde reist ut, fikk politiet beskjed om at de måtte på kontroll på to adresser hvor parets to barn oppholdt seg.

– Vi visste ikke hvor han var, og fikk tilbakemelding inn på kontoret om at vi burde ha kontroll på to steder hvor sønnene hans var, forklarte Terje Krogstad, som på det tidspunktet var lensmann i Ringsaker, under sin forklaring i retten onsdag.

Les også: Kan ha dumpet Janne i vannet samme dag han satt i avhør



Dro ut med egen bil



Lensmannen reiste alene ut på en adresse hvor et av parets barn oppholdt seg den kveld.

Svein Jemtland er tiltalt for å ha drept sin kona Janne Jemtland 29. desember. Foto: Privat

Etter kort tid kom det en bil kjørende.

– Jeg ser ikke registreringsnummeret på bilen, men ser etter hvert at det er leiebilen til Svein Jemtland som kjører inn på adressen. Jeg kunne ikke slippe ham inn i huset, forklarte han.

Krogstad forklarte at det var viktig å få kontroll på Jemtland.

– Jeg tar kontakt og ber han sette seg inn i bilen min. Vi kjører bort fra eiendommen som ligger midt i et boligfelt. Samtidig melder jeg ifra til de andre patruljene om at Svein er i bilen.

Les også: Sønnen (11) i avhør: – Jeg ble lei meg, trist og sint

«Slutt og tull»

Under bilturen snakket de to om hvordan 47-åringen og barna hadde det. Under samtalen stilte Jemtland følgende spørsmål:

– Han spurte: «Er jeg pågrepet?», noe jeg bekreftet.

(Saken fortsetter under bildet)

Politibetjent Trond Blikstad og aktor Iris Øsp Lydsdottir Storås i rettssalen i Hedmarken tingrett, under rettssaken mot Janne Jemtlands drapstiltalte ektemann. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Umiddelbart skal Jemtland ha gitt uttrykk for at han ønsket advokat og at han «ikke ville dette». Krogstad kjørte deretter for å møte den andre politipatruljen. Underveis oppsto det imidlertid dramatikk i bilen.

– Han flytter beina bakover og åpner bildøren. Det ser ut som han gjør seg klar til å hoppe ut av bilen i fart. Jeg tar tak i venstrehånden hans og sier: «slutt og tull», forklarte han.

Les også: Sønnen: – Jeg tenkte: «Nå er mamma død»

Kjørt til arresten



Under resten av kjøreturen skal Krogstad ha holdt fast i Jemtland, før de til slutt møtte de andre patruljene, som overtok ansvaret og kjørte ham til arresten.

– Hvorfor holdt du i ham?, spurte aktor Iris Storås.

– Jeg oppfattet at han skulle hoppe ut av bilen i fart og komme seg unna, svarte Krogstad.

Lensmannen forklarte at Jemtland forholdt seg rolig etter at det angivelige fluktforsøket ble stoppet.