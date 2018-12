Kan ha dumpet Janne i vannet samme dag han satt i avhør

Kripos-ekspert mener Svein Jemtland (47) kan ha dumpet kona i Glomma først fire dager etter at hun døde.

HEDMARKEN TINGRETT (ABC Nyheter): Drapstiltalte Svein Jemtland hevder han oppbevarte kona Janne Jemtland (36) i bilen i rundt ett døgn før han natt til 30. desember kjørte til Eid bru i Våler og dumpet henne i Glomma.

Jemtland har forklart at han brukte en Hyundai Santa Fe, som han lånte av en kamerat, til å frakte liket av sin kone.

Onsdag vitnet en analytiker fra Kripos som har gjennomgått kjørecomputeren på tre biler Jemtland hadde tilgang på. Undersøkelsene viser at den lånte bilen ikke hadde kjørt langt nok til å dekke den aktuelle distansen på 78 kilometer i dagene etter Janne ble skutt.

Det skjedde først 2. januar, fire dager etter Janne døde, da bilen ble kjørt 161 kilometer.

– Det er første dagen det er kjørt langt nok til å kjøre til Eid bru, sa analytikeren.



Jemtland hevder selv han har alibi for at dumpingen av liket ikke skjedde da. Han viste til at en venn sov over i huset fra 1. til 2. januar. Denne vennen har tidligere også vitnet i saken.

Les også: Janne Jemtland kunne ikke reddes etter skuddet mot hodet



Vet ikke hvem som kjørte



Mannen i 40-årene som Svein Jemtland hadde spurt om å låne bilen av hadde dagen i forveien reist til Thailand.

Politiet tok beslag i tre biler etter at politiet pågrep og siktet Svein Jemtland 12. januar i år. En av bilene var en Hyundai Santa Fe som den drapstiltalte hevder å ha kjørt. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Ifølge mannen sto den plassert på en eiendom tilhørende eieren av bilen, som også oppholdt seg i utlandet. Mannen, som tidligere har vitnet i saken, har forklart at bilen var åpen og at nøkkelen sto i.

Hvem som brukte bilen 2. januar vet politiet ikke med sikkerhet. Samme dag var 47-åringen i et avhør hos politiet i Brumunddal, før han litt senere var med sønnen til avhør hos politiet på Hamar.

Den 36 år gamle tobarnsmoren ble funnet i Glomma ved Eid bru lørdag 13. januar, etter at den drapstiltalte ektemannen fortalte at han hadde dumpet henne.

Les også: Tror Janne (36) kunne blitt liggende lenge uten å bli funnet

(Saken fortsetter under bildet)

Personell fra Midt-Hedmark brann og redning fraktet Janne Jemtland opp fra Glomma. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Ringte og sendte sms-er



Analytikeren fra Kripos brukte rundt to timer på å gjennomgå all mobiltrafikk i saken.

Loggene fra mannens telefon viser at 47-åringen ringte og sendte sms til Janne minst 40 ganger i dagene etter hun var død. Morgenen etter kona ble skutt sendte han denne fiktive meldingen til kona.

«God morgen. Er du våken, hvordan er formen. Skal du ha frokost», etterfulgt av to smileys.

Siste gang den drapstiltalte mannen ringte konas mobil var 7. januar, over en uke etter at hun døde.

Les også: Venninnen sa Janne Jemtland ville skilles

(Saken fortsetter under bildet)





Kriminalteknikere fra Kripos la tirsdag fram sin rapport om skytevåpenet som ble brukt natt til 29. desember ifjor. Foto: Peter Talos / NTB scanpix

Døde av drukning



Obduksjonen av Janne Jemtland slår fast at hun ble påført en stor og uopprettelig hjerneskade av pistolskuddet hun ble rammet av om natten 29. desember i fjor. Pistolkulen traff imidlertid ingen vitale områder i hjernen som styrer åndedretten eller pulsen, så 36-åringen levde fortsatt, men var bevisstløs.

En rettsmedisiner som vitnet tirsdag forklarte at det ikke ville vært mulig å redde livet om Janne hadde blitt fraktet til sykehus kort tid etter hendelsen.

Den tiltalte har forklart at han kjørte rundt med liket av kona i bilen i nærmere ett døgn før han dumpet henne i Glomma. Denne forklaringen er derimot ikke forenlig med funnene fra obduksjonen som slår fast at 37-åringen døde av drukning i løpet av to til tre timer etter skuddet falt.