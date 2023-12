Prins Harry og Meghan er kåret til en av de «største taperne» i Hollywood

Prins Harry og hertuginne Meghan har blitt kåret til en av de «største taperne» i 2023 av magasinet The Hollywood Reporter.

Paret har fått den uvelkomne tittelen etter å ha blitt kritisert for sine utsagn gjennom året, samtidig som at det har blitt avslørt at veldedighetsorganisasjonen deres går med underskudd.

«En skinnhellig boble»

The Hollywood Reporter har plassert dem på listen blant annet på grunn av deres «sutrete Netflix-dokumentar» og Harrys «grinete biografi».

Parets ulike uttalelser om kongefamilien gjennom året har allerede ført til en rekke forskjellige responser fra offentligheten og andre, skriver The Sun.

Gjennom året har parets podkast med Spotify blitt lagt ned, de begge ble kraftig hengt ut av komiserien South Park, og Harry fikk heller ikke sitte på første rad under farens kroning.

«Etter en sutrete Netflix-dokumentar, en sutrete biografi (Spare - til og med tittelen er en surmaget klagesang) og en udugelig podkast, har Harry og Meghan-varemerket svulmet opp til en skinnhellig boble som bare ber om å bli sprengt - og South Park var nålen», skriver The Hollywood Reporter.

«Likevel er all hån og spott bedre enn å måtte delta på mer enn 200 offisielle kongelige familiebegivenheter i året, noe som høres forferdelig ut», skriver magasinet videre.

Donasjonene faller

At parets stiftelse er i ferd med å dale er antageligvis heller ikke gode nyheter.

Nye tall for 2022 viser at stiftelsen fikk inn nesten 9 millioner pund mindre i donasjoner enn året før.

Ifølge amerikanske skattedokumenter mottok Archewell, oppkalt Harry og Meghans fire år gamle sønn Archie, 1.6 millioner pund, en nedgang fra 10.3 millioner pund.

Kilder som står Archewell nær, sier at stiftelsen har mottatt en betydelig startkapital som skal brukes over flere år.