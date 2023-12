«Disse tingene er ekte, og vi må slutte å la ånder plage barna våre. Her er oppdragelsestips når barna dine utagerer, skriker og og er aggressive for ingen åpenbar grunn».

Durek Verrett bruker ordet «entity» i videoen, som kan oversettes til vesen, i åndelog forstand, og sier at vesener kan gå inn barn og besette dem.

Fra Durek Verretts Instagram-post sist helg.

– De gjør det fordi barna dine er uskyldige og det er lys der, og de føler at hvis de holder på det ene barnet, kan de uttrykke seg gjennom barnet.

Verrett kommer så med tips om hvordan man kan hanskes med «vesenet»:

– Du kan ikke la det skje, og måten å stoppe det på er å holde barnet ditt, se det direkte inn i øynene, uansett hvor ubehagelig det er for det, og si: ‘Du har ingen makt her. Du er et svakt vesen, og nå sender jeg deg inn i lyset. Dypt inn i lyset’.

Verret påpeker videre at dette må gjøres med tydelighet og kjærlighet, siden frykt vil gjøre «vesenet» i barnet sterkere.

«Forvirrende og skremmende»

Psykologspesialist med fordypning klinisk barne- og ungdomspsykologi Heidi Høgelid Mayi sier til ABC Nyheter at hun reagerer på rådene Verrett kommer med.

– Min umiddelbare reaksjon var preget av ubehag. Når jeg har fått summet meg litt, kjenner jeg at jeg er både provosert og bekymret.

Videre forteller hun at å følge rådene til Verrett kan virke skremmende på barn.

Heidi Høgelid Mayi.

– Rådet skal gjelde når barn «utagerer, skriker og er aggressive for ingen åpenbar grunn». Når barn er i en tilstand der de utagerer og skriker og den voksne ikke forstår hvorfor, så trenger de å bli møtt av trygge voksne som viser at de er tilgjengelige, og ikke minst er rolige og signaliserer at de tåler barnet. Barnet trenger at man er i nærheten og vet at den voksne er der og passer på de.

– Følelser som dette kommer ikke «uten grunn» men barn i denne tilstanden prøver å håndtere en følelse eller tilstand som kan være både overveldende og forvirrende og som er litt «for stor» til at de selv kan håndtere den og da er det veldig viktig at de føler seg seg sett, forstått og tålt og at de ikke er alene i dette, fortsetter psykologen.

– Hvis den voksne da kommer med uttalelser som det Durek Verret her anbefaler, er det sannsynlig at barnet opplever at den voksne snakker til han eller henne. Å bli møtt av en voksen som holder en fast, stirrer en i øynene og forteller at en ikke har noe makt vil etter min faglige vurdering kunne oppleves som devaluerende, forvirrende og ikke minst skremmende for barnet, sier Mayi.

– Særlig viktig er den voksnes tilstand av trygghet og ro. Jeg merker at meg Verret presiserer at dette må gjøres med kjærlighet, men jeg har begrenset tro på at en mor eller far som tror at en «entity» har tatt bolig i barnet sitt samtidig er i stand til å opprettholde og formidle en tilstand av ro og kjærlighet.

Fraråder på det sterkeste

Å ty til løsninger som Durek foreslår kan ha konsekvenser for barn videre i livet, sier psykologspesialisten til ABC Nyheter.

– På sikt kan det å forholde seg til et barn med en holdning som dette føre til en utrygghet hos barnet som vil kunne bli med de videre i livet og prege hvordan de forholder seg til egne og andre sine følelser.

Mayi sier at hun på det sterkeste fraråder foreldre fra å ty til grep om dette, men legger til at hun har stor tillit til at de fleste foreldre ikke vil ta dette på alvor.

Å være forelder er ikke alltid like lett og utfordringene kan være mange. Avslutningsvis har psykologspesialisten et godt råd:

– Det å være forelder er ikke alltid lett når barnet viser mye «store følelser» som dette. Føles det utfordrende så er det mye god hjelp å få. Spør for eksempel Helsesykepleier om hun kan hjelpe eller vise deg hvor du kan få hjelp av folk som kan mye om dette. Rådene «der ute» er mange, og forvirrende, men ikke alltid gode.