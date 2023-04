Den svenske skuespilleren Rebecka Teper døde påskeaften, bekrefter familien overfor Aftonbladet. Familien uttrykker at de ønsker fred og rom til å sørge.

Teper er best kjent fra den populære TV-serien «Solsidan», der hun hadde rollen som Lussan, bestevenninnen til Mikaela «Mickan» Schiller, som spilles av Josephine Bornebusch.

Det fremgår av Aftonbladets artikkel at Teper har vært syk en periode. Hun skal allerede i vinter ha giitt berskjed om at hun ikke ville greie å gjennomføre innspillingen av den åttende sesongen av «Solsidan».

– Alltid en solstråle

– Jeg fikk den forferdelig triste nyheten om at Rebecka har gått bort for noen dager siden, og jeg har fortsatt vanskelig for å forstå at hun har forlatt oss, skriver «Solsidan»-skaper Felix Herngren i en uttalelse.

Han har også rollen som den tafatte tannlegen Alexander «Alex» Löfström i serien.

– Hun var alltid en solstråle og så fantastisk morsom og kvikk i tanke og replikk. Hun ville alltid kvesse replikker et knepp ekstra og det er akkurat slikt som løfter en komedieserie til høydene, skriver Herngren.

Flere TV-roller



Rebecka Teper har i tillegg til to tiår i «Solsidan», i Norge sendt på TV 2, blant annet hatt roller i «Rederiet», «Bonusfamiljen» og «Beck».

Rebecka Teper var sammen med forfatteren og musikeren Carl-Johan Vallgren (58).