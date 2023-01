Pamela Anderson åpner opp om sex-videoen: – Veldig sårende

For 28 år siden ble privatlivet til skuespiller Pamela Anderson (55) og hennes daværende ektemann Tommy Lee (60), brettet ut for offentligheten da en privat sexvideo ble lekket.

Pamela Anderson under filmfestivalen i Cannes i 2019. Foto: Joel C. Ryan / Invision / AP / NTB

Sexvideoen, som ble stjålet fra parets hjem av en håndverker de hadde kommet i konflikt med, anses fortsatt som en av de mest kjente lekkede sex-videoene.

I fjor ble det til og med lagd en TV-serie, tilgjengelig på strømmetjenesten Disney+ med navn «Pam & Tommy», som tar for seg hendelsen og ettervirkningene av at videoen ble offentlig.

Selv om alt dette skjedde tilbake i 1995, tar «Baywatch»-stjernen bladet fra munnen først nå.

– Det var stjålet eiendom

I et intervju med CBS forteller hun hvordan hun opplevde å få den private videoen lekket. Intervjuet ble tatt i forbindelse med at hennes selvbiografi «Love, Pamela» kommer ut i slutten av måneden.

Det var Nettavisen som først skrev om saken.

I intervjuet blir Anderson spurt om hva hun ønsker at offentligheten skal vite om opplevelsen.

– At det var stjålet eiendom. At det var to gærne og nakne mennesker som var forelsket, svarer Anderson og fortsetter:

– Vi var nakne hele tiden og filmet hverandre og var dumme, men det var ikke meningen at noen andre skulle se videoene.

– Det var veldig sårende, avslutter hun.

Skuespilleren har hele tiden hevdet at hun selv aldri har sett sex-videoen, og at hun aldri har tjent penger på den.

I tillegg til selvbiografien kommer det også en Netflix-dokumentar om Anderson og hennes liv som har fått navnet «Pamela, a Love Story».

Et turbulent liv

Anderson har hatt et turbulent liv i rampelyset, hvor hun raskt ble sett på som et sex-symbol for sin rolle som livvakten Casey Parker i TV-serien «Baywatch». I tillegg var hun en Playboy-modell.

Ifølge traileren til Netflix-dokumentaren har hun hele livet kjempet om å bli tatt seriøs.

Tommy Lee og Pamela Anderson var gift i tre år. På den tiden fikk de to sønner. Foto: EPA / AP / NTB

Det har også vært fokus på hennes mange ekteskap, hvor hennes tre år lange ekteskap med nettopp Mötley Crüe-trommis Tommy Lee, fikk mest oppmerksomhet.

De to giftet seg på en strand i Mexico i 1995, kun fire dager etter at de møttes første gang. Det var fra bryllupsreisen den lekkede sexvidoene ble spilt inn.

På de tre årene de var gift fikk de to sønner sammen. Brandon (26) og Dylan (25). Begge med Lee til etternavn.

Ekteskapet tok slutt i 1998, og Anderson hevdet da at musikeren hadde vært voldelig mot henne.

Han ble dømt for mishandling og måtte sone seks måneder i fengsel.