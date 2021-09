Den britiske tidligere tabloidredaktøren og mangeårige TV-proglamlederen og talkshowverten Piers Morgan (56) begynner i den republikansk-orienterte TV-kanalen Fox News.

Det melder News UK, som er eid av Rupert Murdoch-eide News Corp, som også eier Fox News.

Morgan har vært uten fast jobb etter at han i mars i år fikk sparken fra «Good Morning Britain» etter først å ha uttalt at han ikke tror på hertuginne Meghan Markles påstander om det britiske kongehuset i intervjuet med Oprah», deretter forlot en sending i protest og snurt sinne da medprogramleder Alex Beresford ga ham kritikk for dette, og deretter nektet å si unnskyld.

– Jeg er det siste offeret for utfrysingskultur («cancel culture»), uttalte Morgan etter avskjedigelsen.

Nå blir Piers Morgan altså en del av News Corp and Fox News, og skal lansere et nytt TV-show tidlig neste år. Han vil også være spaltist i The Sun and New York Post.

– Jeg henrykt over å returnere til News Corp, der jeg begynte karrieren min for mer enn 30 år siden. Rupert Murdoch har vært en konstant og fryktløs forkjemper for ytringsfrihet, og vi skal bygge noe nytt og veldig spennende sammen, uttaler Morgan til UK News.

Også sjefen er fornøyd med ansettelsen.

– Piers er kringkasteren alle TV-kanaler vil ha, men er for redde til å ansette. Piers er en briljant TV-vert, en talentfull journalist and sier alltid det folk tenker og føler, uttaler Rupert Murdoch (90).