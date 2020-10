Musikkprogrammet «Beat for beat» på NRK har prydet fredagskvelden i de tusen hjem siden 1999.

Men det siste halvåret har ikke programmet vært å se på TV-skjermen. Det er også usikkert når en ny sesong vil være klar, melder Dagbladet.

NRK har nemlig bestemt seg for å avvente med å bestille nye episoder. Statskanalen begrunner det med at de ønsker fornying.

– Programskjemaet endrer seg litt fra år til år. «Beat for beat» har vært en stolpe i 20 år, og det kommer den nok til å fortsette å være. I høst er det «Familiens Ære» som går, og så kommer det noen andre prosjekter på fredager etter hvert. Så kommer nok «Beat for beat» sterkere tilbake neste år, sier prosjektleder for «Beat for beat», Stian Malme, til Dagbladet.

Atle Pettersen tok over som programleder etter Ivar Dyrhaug tilbake i 2016. Han omtaler prosessen med å sette programmet på vent som ryddig fra NRKs side.

– Mens jeg har jobbet der, og lenge før, har ikke «Beat for beat» opplevd dårlige seertall, eller å ikke levere på jobben vi skal gjøre. Jeg synes det er synd for alle i produksjonen at vi ikke får fortsette det gode arbeidet vi har gjort, som vi alle synes er veldig gøy. Jeg kan likevel selvfølgelig også forstå at NRK har et ønske om å prøve nye konsepter, sier Pettersen til Dagbladet.