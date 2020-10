TV-aksjonen NRK 2020 foregikk i helgen og i år som tidligere år var flere NRK P3-profiler med på å lage blest om TV-aksjonen ved å prøve seg på ulike oppsiktsvekkende påfunn.

I etterkant har flere seere reagert på et av stuntene. Dersom «P3aksjonen» samlet inn 200.000 kroner, ville P3morgen-programleder Martin Lepperød feste to kroker i ryggen og henge fra taket i studio. Lørdag kveld var P3-gjengens innsamlingsmål nådd, og programleder Lepperød fikk festet to kroker i ryggen.



NRKskriver at krokene ble festet av en veteran innen «body suspension», Håvve Fjell, med lang erfaring i å utføre krokhenging. Fjell, Lepperød og P3-produksjonen har hatt tett dialog og stuntet var som kjent frivillig, men flere seere mener krokhengingen likevel var over streken.

- Dette er å dra det for langt. Ikke morsomt, kommenterer en bruker på NRKp3s Instagram-profil.

- Upassende og unødvending. Dette forventer jeg ikke å finne på NRKp3, skriver en annen som videre kritiserer kanalen for å utvise dårlig dømmekraft:

- Vi har mer en nok unødvendig selvskading i samfunnet til at vi behøver statsfinansiert legitimering av denne typen dumskap. Dere er en statskanal, ikke Jackass, skerp dere, fortsetter brukeren.

Les også: NRK med ny lørdagsunderholdning: - Helt ellevilt

Tar innslaget i forsvar

Samtidig som flere seere tok til Instagram for å kritisere krok-innslaget, var det også brukere som forsvarte stuntet.

- Martin (Lepperød red.anm.) har gang på gang sagt at dette er noe han har drømt om å gjøre hele livet sitt. Martin kunne trekke seg når han ville, men ønsket å gjennomføre dette selv. Hvis du ikke tåler å se på dette, kunne du ha skrudd av TV eller latt være å swipe etter alle advarslene som NRK P3 la i dette innlegget, skriver en bruker.

Les også: Espen Nakstad har kommunisert best under koronakrisen: - En liten rockestjerne

NRK: – Vi tar det på alvor

Kringkastingsrådets spesialrådgiver Erik Skarrud bekrefter til Kampanje at K-rådet har mottatt to klager på innslaget.

- Det er for meg trist, ubehagelig og ubegripelig, skriver en klager som mener innslaget gir assosiasjoner til selvskading.

P3-redaktør Camilla Bjørn, sier tilbakemeldingene først og fremst har vært positive, både før, underveis og etter.

- Men vi har også fått noen tydelige negative reaksjoner på denne utfordringen, og de tar vi på alvor. Det er ikke noe mål for oss at utfordringene skal bli drøyere for hvert år, og det vil jeg heller ikke si at de har blitt - tvert imot. En riktig balansegang rundt utfordringene og hvordan de oppleves av publikum er avgjørende for å lage en vellykket aksjon, sier Bjørn til Kampanje.

- Var dere forberedt på at innslaget ville vekke sterke reaksjoner?

- Vi var forberedt på at det ville kunne komme delte oppfatninger, derfor var vi blant annet bevisste på hvordan utfordringen ble presentert i sendingen. Innslaget ble grundig forberedt og vurdert ut fra et redaksjonelt, HMS- og smittevern-perspektiv - med hjelp fra flere fageksperter. Som oftest vet ikke programlederne om utfordringene på forhånd, men i denne saken var programleder Martin Lepperød tett involvert hele veien sammen med Håvve Fjell fra Wings of Desire, som er blant de mest anerkjente på body supension-feltet. Martin Lepperød hadde også hele veien mulighet til å trekke seg, sier Bjørn.

Les også: NRK-sjefens beskjed til Flesvig: - Som om vi fra Haugenstua ikke har lidd nok

- Ikke primært et barne- og familieprogram

P3-redaktøren håper alle som fulgte gjennomføringen av krokhengingen fikk med seg konteksten og at det ble tatt utgangspunkt i «body suspension».

- Supension er sterk kost og jeg forstår godt at om man ser et bilde eller klipp, særlig uten nok kontekst, så gjør det inntrykk. P3aksjonen er ikke primært et barne- og familieprogram, men det at barn også får med seg P3s innhold er noe vi skal være vare for. Vi sendte dette i 22-tiden lørdag kveld, og har bevisst vært varsomme i valg av bilde- og video bruk på nett og sosiale medier, sier Bjørn.

- Ting vi gjør kan alltid tas ut av kontekst og dermed misforstås. Vi jobber for å være så tydelig og balanserte som mulig. P3aksjonen er et kjent konsept med mye galskap og moro. Det er i denne konteksten krok-utfordringen hører hjemme, fortsetter hun.

(Artikkelen er først publisert av Kampanje)