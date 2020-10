Grammy-vinner Helen Reddy er død

Flere medier, inkludert BBC melder om dødsfallet av den australske sangeren. Hun døde tirsdag på et pleiehjem for entertainere i Los Angeles i en alder av 78. Reddy fikk konstatert demens i 2015.

Hun ble verdenskjent for den feministiske kampsangen «I am woman» i 1972. Reddy ble ansett som et ikon for kvinnebevegelsen og i 1973 fikk hun en Grammy som årets popsangerinne.

Hun hadde også store hitsanger som «Delta Dawn» og «Leave Me Alone (Rubby Red Dress)».

I 1973-74 var hun verdens mestselgende kvinnelige vokalist og har bare i USA solgt over 25 millioner album.

Barna, Traci og Jordan bekreftet tirsdag dødsfallet med en uttalelse på morens offisielle fanside.

«Hun var en fantastisk mor, bestemor og virkelig en formidabel kvinne. Våre hjerter er knust. Men vi trøster oss med at stemmen hennes vil vare for evig», står det i barnas uttalelse.