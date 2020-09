Rybak om pillemisbruket: – Gledet meg til rusen hver natt

Rybak la i juni ut et åpenhjertig innlegg på sine sosiale medier der han innrømmet at han i 11 år hadde slitt med misbruk av sovepiller og antidepressiva.

Han forteller til God Morgen Norge at innrømmelsen var viktig for ham og at å gi slipp på fasaden han har holdt i 11 år var befriende.

Rybak tok grep i januar og begynte da på avrusning. Til TV 2 sier han at bruken av sovepiller startet med seieren i Eurovision Song Contest, der han vant med «Fairytale» i 2009. Pillebruken begynte for å få nok søvn før den store konkurransen, men det spant raskt ut av kontroll.

– Den siste halvtimen før jeg sovnet ble alle bekymringer borte og det var deilig fordi jeg er kanskje den mest nervøse personen jeg vet om, forteller Rybak til God Morgen Norge. Han begynte å glede seg til den neste dosen sovepiller.

– Suksessen og dagene betydde ikke noe som helst, det eneste jeg så frem til var neste dose med sovepiller.

Pillebruken skal ha gitt ham også fysiske plager som smerter i muskler og magen, samtidig som han innrømmer å ha skjøvet folk bort fra seg.

Rybak begynte på avrusning i januar og forteller at han har det bedre nå. Han har planer om å flytte til Chicago for å begynne på masterstudier i filmkomposisjon.