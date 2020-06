Melodi Grand Prix-stjernen Alexander Rybak (34) har flere ganger fortalt om sine psykiske utfordringer, og i et nytt innlegg på Instagram skriver han at han har slitt med pilleavhengighet i flere år.

I innlegget skriver han at det hele begynte harmløst, men utviklet seg til en alvorlig avhengighet med ødeleggende bivirkninger.

– Jeg har levd med en hemmelighet. I 11 år har jeg vært avhengig av sovemedisiner og antidepressiva. Det begynte harmløst, men på slutten ødela det nesten livet mitt, skriver han.

– Ødela de nesten viljen min til å leve

Videre forteller han at det var bivirkningene av pillene som fikk han til å innse at han måtte slutte på dem.

– De siste årene har pillene gjort meg svak og redd. De påvirket ikke bare hjernen min, men også musklene og magen min. De ødela forholdet jeg hadde til mennesker, men verst av alt ødela de nesten viljen min til å leve, skriver han.

I januar begynte 34-åringen å trappe ned på pillene i samarbeid med legen sin. Han skriver at han velger å dele sin historie for å hjelpe andre som kanskje har det samme problemet.

– Jeg vet at det er mange der ute som har det samme problemet, så de neste ukene kommer jeg til å dele mine erfaringer med dere, og hvis noen kan lære noe av det, vil det få meg til å føle meg bedre.

Rybak: – Det er lov å være skuffet

Fikk nervøst sammenbrudd

I februar 2009 vant Alexander Rybak norske Melodi Grand Prix, og det samme året vant han også Eurovision. Han har tidligere innrømmet at han følte et enormt press etter Eurovision-seieren.

I 2010 skrev han et dramatisk innlegg på Facebook der han fortalte at han hadde hatt et nervøst sammenbrudd.

– I går fikk jeg et nervøst sammenbrudd og startet å slå på veggen (!) til hendene mine blødde. De store gutta er etter meg, mens dere krever hele verden av meg. Men tro meg, alt ordner seg, skrev han ifølge TV 2.

