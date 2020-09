«Krokodillejegerens» datter hyller faren 14 år etter dødsulykken

Fredag var det 14 år siden naturdokumentaristen Steve Irwin, også kjent som «Krokodillejegeren», mistet livet etter å ha blitt stukket i hjertet av en giftig piggrokke mens han dykket ved Great Barrier Reef.

Datterens hyllest

I anledning dagen la hans datter, Bindi Irwin (22) ut et bilde av henne selv og faren med teksten «Du vil alltid være i mitt hjerte». Bindi var åtte år da faren døde, men er i dag en gift kvinne og annonserte nylig at hun er gravid.

Wakeboarder Chandler Powell og Bindi Irwin under en seremoni for Bindis far Steve Irwin i 2018. Paret giftet seg i mars og venter sitt første barn. Foto: Mark Ralston / AFP

Da hun giftet seg med den kjente wakeboarderen Chandler Powell i mars i år annonserte hun også at hun ville beholde Irwin-navnet for å hedre faren.

– Jeg føler personlig at siden min far gikk bort, har det vært veldig viktig for meg å føle meg tett på ham, så å beholde hans etternavn betyr så mye for meg , sa hun til britiske Mirror.

Hun har også selv blitt en tv-personlighet i Australia og følger i farens fotspor for å fremme naturvern.

Les også: Steve Irwins datter er forlovet - se hennes rørende hyllest av sin avdøde far

Regel om å ikke stoppe å filme

Irwin filmet opptak til dokumentarserien «Havets dødeligste» da han dykket etter tigerhai ved Port Douglas nordøst i Australia. Han og kameraman Justin Lyons kom over piggrokken og fant ut at de ville filme den til et annet filmprosjekt. Men da piggrokken, som vanligvis ikke er aggressive, gikk til angrep på Irwin var han sjanseløs. Den traff ham med den giftige halen rett i hjertet flere hundre ganger på få sekunder.

– Vi hadde denne regelen om at dersom Steve ble skadet, så skulle vi fortsette å filme uansett hva, sa Lyons i et intervju med australsk tv i 2014. Både angrepet, hjertekompresjonene og dødsøyeblikket ble fanget på film.

– Han hadde en ekstrem smerteterskel, så i visste at når han sa at han hadde smerter, så må det ha vært enormt smertefullt, minnet ham. Fotografen fikk Irwin opp i en oppblåsbar båt før de kom seg tilbake til Irwins båt.

Dødskampen vil aldri se dagens lys

– Han så rolig opp på meg og sa; Jeg dør. Det var de siste ordene han sa, minnes Lyons.

Til tross for en time med hjertekompresjoner før ambulansehelikopteret kom, sto livet hans ikke til å reddes. Irwin ble 44 år gammel og etterlot seg kona Terri og sønnen Robert, som da kun var to år gammel, i tillegg til Bindi.

Hele Irwins dødskamp ble fanget på film, men produksjonsselskapet valgte å destruere opptakene etter at politiet hadde frigitt dem. Kun ett siste gjenværende opptak ble gitt til kona Terri. Hun fortalte i 2018 at hun også hadde destruert dette.

– Jeg har aldri sett opptakene. Hvorfor skulle jeg? Jeg vet hvordan min mann døde og jeg er lettet over at barna ikke var på båten, som de ellers normalt ville vært. Det ville ha vært katastrofalt, dersom de hadde vært vitner til det, sa hun til You Magazine.