Finn Christian Jagges mor forteller om sønnens dødsårsak

Bare 54 år gammel måtte «Finken» gi tapt en måned etter han først ble innlagt på sykehus. I et intervju med Se og Hør forteller den Liv Jagge-Christensen om sønnens forferdelige vei fra sykdom til bortgang.

– Vi trodde det gikk riktig vei. Han var hjemme i to dager etter at han ble akutt syk for en måneds tid siden.

Moren forteller at «Finken» ble innlagt på sykehus med tarmslyng og at det senere skal ha oppstått komplikasjoner. Tilstanden forverret seg i dagene før OL-vinneren fra Albertville gikk bort.

Fakta om Finn Christian Jagge * Født: 4. april 1966 * Død: 8. juli 2020 (54 år) * Kallenavn: Finken * Klubb: Bærums skiklub * Meritter: OL: Ett gull (slalåm, Albertville 1992) Verdenscupen: Vant sju individuelle verdenscuprenn i slalåm. Ble nummer tre i verdenscupen sammenlagt i 1992, 1997 og 1999. * NM: Åtte gull og to kongepokaler * La opp som aktiv alpinist i 2000. Etter karrieren hadde han en periode som trener for kvinnelandslaget. De siste årene var Jagge ekspertkommentator for TV 2.

8. juli skrev Finn Christian Jagges kone Trine-Lise på Facebook om tapet av den elskede alpin-profilen som i senere tid har gjort seg bemerket i populære programmer som «Mesternes mester og «Skal vi Danse».

«Vår største kjærlighet, vår største helt og klippe. Verdens beste pappa og verdens beste MesterHubby døde i dag etter akutt sykdom. Det er ubeskrivelig vondt, og vi er helt knust», skrev kona etter at «Finken» døde.

Jagge tok OL-gull i slalåm under vinter-OL i Albertville i 1992. I tillegg tok «Finken» syv individuelle seire i verdenscupen. Han ble nummer tre i verdenscupen sammenlagt i 1992, 1997 og 1999.

– Det er forferdelig trist. Han var bare i litt over midten av livet, en ung 54-åring som var aktiv. Det er bare tragisk og trist. Som idrettsmann var han en unik atlet. Han var gode i flere idretter, også i tennis. I alpinmiljøet var han en legende, uttalte tidligere lagkamerat Kjetil André Aamodt til NRK da dødsfallet ble kjent.

Jagge la opp som idrettsutøver i 2000. Etter karrieren hadde han en periode som trener for kvinnelandslaget. Jagge har to barn sammen med kona Trine-Lise.