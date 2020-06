Elon Musk (48) er veldig aktiv på Twitter, og i mai avslørte han at han og artisten Claire Boucher (32) (også kjent som Grimes) har fått en sønn.

I en Twitter-melding skrev Musk at de hadde bestemt seg for å kalle det nye familiemedlemmet for X Æ A-12 Musk, men så viste det seg at dette navnet ikke er lovlig i California, hvor de bor.

Kjendisnettstedet TMZ har fått tilgang på fødselsattesten til barnet, som viser at Musk og kjæresten nå har forandret litt på navnet.

Les også: Elon Musk har blitt far for sjette gang

Avansert babynavn

De kunne ikke ha med bokstaven Æ eller tallene 1 og 2 fordi navneloven i California ikke tillater tall eller bokstaver som ikke er en del av det engelske alfabetet.

Derfor er det nye og antageligvis endelige navnet på babyen «X AE A-XII Musk». Det er ikke lett å vite hvordan man skal uttale navnet når man leser det, men ifølge TMZ uttales det X-ash-A12.

Det er fordi X står for en ukjent variabel, og bokstaven Æ som egentlig skulle være med i navnet kalles Ash på engelsk. A-12 er navnet på et tidligere spionfly.

Ut i fra navnet er det tydelig at kjæresten til Musk deler hans interesse for koder og romertall.

De er også veldig interessert i historie og teknologi, og ifølge Page Six ble de kjent gjennom sosiale medier på grunn av en litt nerdete spøk.

Møttes gjennom Twitter

Musk hadde nemlig tenkt til å legge ut en spøk på Twitter som handlet om rokokko og kunstig intelligens, men så fant han ut at artisten Claire Boucher allerede hadde tullet med det samme tre år tidligere.

Paret viste seg sammen for første gang på Met-gallaen i New York i 2018, og i januar i år avslørte Boucher at hun var gravid.

Elon Musk har fem barn fra et tidligere ekteskap, men Boucher hadde ingen barn fra før av.

Les også: Elon Musk forsvarer «pedo»-uttalelse