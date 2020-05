Elon Musk (48) og kjæresten Claire Boucher (32) har vært hemmelighetsholdne rundt graviditeten siden de først avslørte at de ventet barn sammen i januar.

Mandag kveld bekreftet imidlertid Elon Musk at de nå har fått sitt første barn sammen. Twitter-brukeren Gaelic Musk spurte han på Twitter om det var noen nyheter om fødselen, og til slutt svarte Elon: «Mor og barn har det bra».

Musk bekrefter på Twitter at de har fått en gutt. I en annen Twitter-melding skriver Musk at den nyfødte får navnet «X Æ A 12-Musk». Det gis ingen begrunnelse for det utradisjonelle navnevalget, men den stolte faren forteller at navnet vil uttales Musk, ettersom «X Æ A 12» er stumt

Det er et kjent faktum at kjendiser ofte velger utradisjonelle navn til barna sine, men dette kan kanskje sies å være det mest spesielle. Om babyen virkelig får dette navnet gjenstår å se.

Musk og Boucher møttes i starten av 2018 og offentliggjorde forholdet sitt under Met-gallaen i New York det samme året.

Claire Boucher er mest kjent under artistnavnet Grimes, og har det siste året gjort stor suksess med sine drømmende elektropop-sanger.

I januar i år la hun ut flere bilder av seg selv der man kunne se at hun var gravid, og i et intervju med magasinet The Face sa hun at hun var syv måneder på vei.

Grimes har ingen barn fra før av. Elon Musk har et tvillingpar og et trillingpar fra sitt tidligere ekteskap med forfatteren Justine Wilson.