Skuespilleren Jerry Stiller er død

Jerry Stiller døde av naturlige årsaker og ble 92 år gammel. Det skriver Variety. Stiller begynte å jobbe som skuespiller på 50-tallet og ble aller mest kjent for sine roller som Frank Constanza i «Seinfeld» og faren til Carrie Heffernan i «Kongen av Queens».

Han spilte også i flere kjente filmer som «Hairspray» og «Zoolander»-filmene, hvor sønnen hans Ben Stiller spilte hovedrollen.

Ben og Jerry Stiller samarbeidet også da de spilte i komedien «Hot Pursuit» sammen i 1987. Ben Stiller skriver på Twitter at faren kommer til å bli sterkt savnet.

– Det er veldig trist å måtte meddele at faren min, Jerry Stiller, har gått bort av naturlige årsaker. Han var en fantastisk far og bestefar, og den mest dedikerte ektemannen for Anne i 62 år. Han kommer til å bli sterkt savnet. Jeg elsker deg pappa, skriver han.

Stiller var gift med den amerikanske skuespilleren Anne Meara fra 1954 til hun døde i 2015. De har også datteren Amy Stiller (58) sammen.

Stiller og Meara spilte mot hverandre på flere sceneoppsetninger på Broadway, og i 2007 fikk de sin egen stjerne på Walk of Fame i Hollywood sammen.

