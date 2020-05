Verdens eldste blogger fyller 108 år: – Jeg må være et seiglivet individ

Da Carlsson var 99 år tok hun et datakurs for eldre, og året etter begynte hun å blogge regelmessig om sitt hverdagsliv.

Nå har hun en halv million blogglesere og er kjent som verdens eldste blogger. Carlsson har fått mye oppmerksomhet på grunn av bloggen sin , og i et innlegg hun la ut på torsdag denne uka skrev hun at leserne hennes allerede hadde sendt henne mange bursdagskort.

– Det begynner å nærme seg bursdagen min og gratulasjonskortene strømmer inn. Det er ikke overdrevet å si at de strømmer inn, for det har allerede kommet 45 kort. Alle eldre blir ikke over 100, men jeg må vel være et seiglivet individ, skriver den vittige bloggeren.

Er takknemlig for hjemmetjenesten

Før hun ble pensjonert jobbet Carlsson som syerske. I 1951 giftet hun seg med sin livs kjærlighet, Harry Carlsson.

De holdt sammen i over 50 år, men fikk aldri noen barn sammen. I 2004 døde ektemannen og Dagny ble enke. Nå inspirerer hun mange med sin positive og takknemlige innstilling til livet.

– Det er en stor fordel å få være frisk på min alder for da trenger man ikke å tynge omgivelsene sine så mye. Hjemmetjenesten passer på meg og ser til at jeg kommer meg ut av sengen. Jeg trenger ikke å gå sulten heller, for de både handler og lager mat til meg, skriver hun på bloggen.

Siden hun ble pensjonert, har Carlsson holdt seg opptatt med alt fra blogging til bokskriving og TV-opptredener.

Carlssons beste råd for et lykkelig liv

I 2016 var hun gjest på «Skavlan». Da fortalte hun om hvorfor hun begynte å blogge.

– Jeg hadde en forfatterdrøm da jeg var ung, men jeg hadde mindreverdighetskomplekser, så jeg realiserte aldri den drømmen. Siden tenkte jeg at det kunne være gøy å blogge. Og noe må man da gjøre i sine eldre dager, sa hun.

Hun avslørte også et sine beste råd for et langt og lykkelig liv.

– Man må være nysgjerrig. Også må man aldri gi seg. Når det butter imot må man kjempe videre, sa hun til Skavlan.