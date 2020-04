– Det store flertallet eldre bor alene. De må vi huske på nå

En fersk undersøkelse Norstat har gjennomført på vegne av ABC Nyheter viser at 59 prosent av nordmenn er bekymret for at noen de er glade i skal dø av covid-19. 14 prosent er redde for at de selv skal dø.

– I denne situasjonen er litt bekymring bra, mens vedvarende grubling, angst og symptomer på stress er problematisk, sier lege ved Oslo Universitetssykehus Andreas Engvig til ABC Nyheter.

Engvig er også forfatter av boken «Demensbrems – god hukommelse hele livet».

Eldre vil kunne føle seg ensomme



Engvig mener det er naturlig at eldre som har fulgt nyhetsbildet er bekymret, selv om de fleste eldre personer får milde symptomer og overlever eventuell smitte.

Isolasjon og ensomhet vil prege hverdagen for mange, mener Engvig.

– Mange personer, spesielt de som bor alene, vil kunne føle seg ensomme og isolerte. Det er viktig at kommuner som har kapasitet, i samråd med myndighetene, tilbyr ensomme og isolerte alternativer som telefonvenn og andre aktiviteter som demper følelsen av ensomhet og isolasjon, sier han.

Etterlyser fokus på de som bor alene



Sykehjem er nå stengt for besøk til over påske. Før påske fortalte Heidi Hetland, institusjonssjef ved Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg i Oslo at beboerne satte pris på det vi gjør for å beskytte dem i denne situasjonen.

– De gir uttrykk for at de følger seg trygge. Mange jeg treffer påpeker akkurat det, at de er takknemlige for innsatsen som gjøres for å forebygge smittespredning, sa Hetland til ABC Nyheter.

Engvig påpeker at isolasjon og ensomhet tross alt kanskje er verre for eldre som bor hjemme alene.

– Vi må huske på at det bare er de aller sykeste i Norge som bor fast på sykehjem. Det store flertallet eldre voksne bor hjemme og ikke på sykehjem, og over en tredjedel av disse bor alene. En del av disse vil føle seg ensomme, mange er uten sosialt nettverk. Disse bør vi ha fokus på fremover, oppfordrer han.

– Gi deg selv ros for at du bidrar



Frykt for coronaviruset rammer ikke bare eldre og aleneboende.

– Har du noen råd til de av oss som er bekymret nå?

– Snakk med andre! Det er bra å få luftet perspektiver og sette bekymringen i en kontekst. En kan tenke «Jeg er bekymret for at jeg selv eller noen jeg er glad i skal dø, til tross for at dødstallene er lave. Hva gjør jeg for å unngå sykdom? Jo, jeg holder avstand, følger myndighetenes råd. Da reduserer jeg risikoen». Og så bør man gi seg selv ros for at man bidrar.