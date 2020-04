De siste ukene har Netflix-serien «Tiger King» vakt oppsikt verden over. Serien handler om den eksentriske, tidligere dyrehageeieren Joe Exotic, som hadde rundt 200 tigre i bur utenfor huset sitt.

Serien har skapt en voldsom debatt i USA, om sikkerhet og dyrevelferd.

Nå reagerer også den tidligere proffbokseren Mike Tyson (53) til å reagere. Han hadde selv tre hvite bengaltigere gående rundt på eiendommen sin i Los Angeles for noen år siden, men nå sier han at det var naivt.

Mike Tyson åpner egen marihuana-skole

I en direktesending med rapperen Fat Joe sa 53-åringen at et så farlig dyr ikke er noe å spøke med.

– Jeg gjorde noe feil

– Jeg var dum. Det er ikke mulig å temme så store kattedyr 100 prosent. Det kommer ikke til å skje. De kommer til å drepe deg ved et uhell, spesielt hvis du leker med dem. De girer seg opp, slår deg tilbake og så er du død, sier han, og legger til:

– Jeg er bare glad jeg leste meg opp om dette. Jeg gjorde noe feil. Jeg skulle ikke ha hatt dem i huset mitt og trodd at de var tamme. Jeg tok feil, sier han.

(Saken fortsetter under).



I serien Tiger King møter vi flere mennesker som bruker aper, slanger og tigre som kjæledyr. I flere amerikanske stater er dette lov, og ifølge WWF er det flere tigre i fangenskap i USA enn ville tigre i resten av verden.

Ikke bare er dette dårlig for dyrenes helse, men det har også vist seg å være farlig for menneskene rundt.

Avviser tigerrykte

Senest i desember i fjor ble eieren av en dyrehage i California angrepet av to av tigerne sine og måtte på sykehus.

To drept av tiger i Nepal

Da Mike Tyson hadde tigere gående rundt utenfor huset sitt, gikk det rykter om at en av dem hadde hoppet over gjerdet og angrepet en person utenfor. Tyson sier at ryktet er usant.

– Noen hoppet over gjerdet der tigeren var og begynte å leke med ham. Tigeren kjente ikke kvinnen som kom inn. Det var en stygg ulykke, sier han i direktesendingen.