Ifølge The Sun hadde paret planlagt å gifte seg i Essex i England i sommer, men på grunn av coronakrisen blir feiringen satt på vent.

En venn av paret sier til den britiske avisen at de er veldig forelsket.

– Samantha og Linda er så lykkelige sammen og vil tilbringe resten av livene sine sammen. De er så forelsket at de vil gjøre det offisielt, sier kilden til The Sun.

Paret har så langt ikke kommentert bryllupsplanene.

Popartist og glamourmodell Samantha Fox var en av 80-tallets aller største stjerner og hang på gutterom over hele Europa. Musikalsk huskes hun best for superhiten «Touch Me (I Want Your Body)», som også gikk til topps i Norge – og ellers for sine lettkledde bilder i blant annet The Sun.

Den britiske artisten har flere ganger stått på scenen i Norge, sist under «Allsang på grensen» i 2016. Da skrøt hun av sin norske kjæreste til programleder Katrine Moholt.

– Jeg er veldig lykkelig, hva kan jeg si. Hun er en fantastisk kvinne, sa hun ifølge Dagbladet.

Før Fox fant kjærligheten med Linda Olsen var hun gift med manageren sin Myra Stratton. I 2013 fikk hun vite at hun hadde uhelbredelig kreft, og de neste årene ble veldig vanskelige for henne og Fox.

Stratton døde av sykdommen i 2015. Året etter snakket Fox ut om det sørgelige dødsfallet på morgenshowet This Morning.

– Det har vært noen vanskelige år for meg. Lidelsen er over, vi led på grunn av sykdommen i to år. Hun fikk vite at kreften var uhelbredelig to år før hun døde, så det var den vanskeligste tiden, de to årene før hun døde, sa Fox.

Heldigvis gikk det ikke så lang tid før 80-tallsstjernen fant lykken igjen med norske Linda Olsen. Hun er fra Hvaler og har to barn, ifølge Se og Hør.