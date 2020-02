NRKs hovedkvarter på Marienlyst er solgt

Avtalen sikrer NRK finansiering til å realisere et nytt hovedkontor, og gir NRK en minimumspris på 3,75 milliarder kroner ved salg.

– Vi er glade, stolte og ydmyke overfor den oppgaven vi nå står overfor. Vi vil skape en bydel som forener NRKs historie, kunnskapsmiljøene ved Universitetet på Blindern og Oslos behov for å bli en grønnere, mer skapende og inkluderende by, uttaler styreleder Johan H. Andresen i Ferd, i en pressemelding.

Den endelige prisen er avhengig av hvilken regulering som blir vedtatt for området.

– Bolyst, opplevelseslyst, skaperlyst

Arbeidet med regulering av tomten vil foregå i takt med NRKs flytteplaner.

– NRK har en viktig beredskapsrolle og et samfunnsoppdrag som innebærer virksomhet døgnet rundt hele året. Derfor har det vært avgjørende for oss med en kontrakt som er fleksibel og som garanterer at NRK til enhver tid har et operativt hovedkontor, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

– Det er med stor entusiasme vi går i gang med dette arbeidet. Her ønsker vi å skape et inkluderende og innovativt miljø med opplevelser for både beboere og besøkende i Oslo. Vi vil bruke all vår erfaring fra eiendomsutvikling, langsiktig industrielt eierskap og entreprenørskap til å gi området det løftet det fortjener. Vi skal skape bolyst, opplevelseslyst og skaperlyst på Marienlyst, lover Andresen.

NRK vet ikke hvor de skal flytte



Det er ikke avklart hvor NRKs nye hovedkontor skal ligge. Ambisjonen er å finne og kjøpe en tomt i løpet av 2020.

– Vi håper å ha det klart i løpet av inneværende år, men det viktigste er at vi finner den aller beste tomta for NRK. Derfor skal vi skynde oss langsomt og vurdere alle aktuelle alternativer grundig før vi bestemmer oss, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Bydelspolitikere i Oslo vil at NRK skal innta tomta der Oslo fengsel ligger i dag når rikskringkasteren skal flytte fra Marienlyst.

– Vårt inntrykk er at NRK har veldig lyst til å flytte til Grønland. Det er et spennende, sentralt område, og det gir NRK en mulighet til å være en kul byutviklingsaktør, sa leder Teodor Bruu av bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo til Dagsavisen 11. februar.

Oslo, Lillestrøm, Bærum?



Ferd er et familieeid investeringsselskap som investerer i et bredt spekter av norsk næringsliv. Ferd hadde en verdijustert egenkapital på 33 milliarder kroner per 30. juni 2019. Selskapet eies av Johan H. Andresen og hans to døtre Katharina og Alexandra. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Alternativet om å flytte til fengselstomta er på blokka til flere andre i NRK. Adresser i Oslo, Lillestrøm og Bærum har blitt pekt på som kandidater.

– Vi har ikke tatt stilling til Klosterenga, og jeg aner ikke om det blir dit vi drar. Men vi setter pris på alle som ønsker oss som nabo, sier prosjektleder Jon Espen Lohne i NRK.

OBOS la inn bud



I november i fjor ble det kjent at Obos gikk sammen med det svenske eiendomsselskapet Balder og Oslo Pensjonsforsikring om å legge inn bud på NRK-hovedkvarteret på Marienlyst i Oslo.

– NRK-området på Marienlyst har et fantastisk potensial som et sted å bo, arbeide og leve. Vi ønsker å bygge mange attraktive boliger og møteplasser, basert på en helhetlig bærekraftig tankegang, uttalte konsernsjef i Obos, Daniel Kjørberg Siraj, på vegne av budgiverne.

Han la til at samarbeidspartnerne også ønsker å ta vare på kulturarven som ligger i deler av de eksisterende byggene på NRK-området, og fylle på med nytt innhold.

Tomten regnes som svært attraktiv som et potensielt boligområde, og i 2016 anslo Siraj i Obos at tomten var verdt to milliarder kroner, ifølge Dagens Næringsliv. I dag er eiendommen verdt betydelig mer.

