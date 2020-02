Tone Damlis manager vurderer pengekrav mot NRK

– Noen anslått sum på samlede kostnader i forbindelse med MGP vil jeg ikke gå ut med. Men vi holder på å vurdere steg videre med tanke på det. Man får jo ikke noen forsikring når det gjelder den økonomiske innsatsen, sier manager David Eriksen til VG.

Eriksen sier at de eventuelt vil kreve at NRK dekker utgiftene som teamet har hatt i forbindelse med MGP-forberedelsene.

– Ja, det kan bli aktuelt. Er det økonomiske bare vårt ansvar, spør Eriksen, som mener at utgiftene har vært til ingen nytte.

NRK svarer at de vil ta stilling til pengekravet dersom det skulle komme.

Systemet brøt sammen

Tone Damli var en av finalistene i Melodi Grand Prix 2020 i Trondheim Spektrum. Foto: Alexander Vestrum / NTB scanpix

Da publikum lørdag kveld skulle stemme fram sine fire favoritter blant de ti deltakerne, brøt systemet sammen. Dette førte til at NRK måtte ty til plan B, nemlig en folkejury på 30 personer som på forhånd hadde plukket ut sine fire favoritter, basert på studioinnspillingene av artistenes sanger.

Senere i sendingen kunngjorde programlederne at de tekniske problemene var fikset, og at publikum kunne stemme på de fire som sto igjen.

Til sjuende og sist sto forhåndsfavoritten Ulrikke Brandstorp (24) igjen som vinner med sin popballade «Attention». 24-åringen skal dermed representere Norge i Eurovision i Nederland i mai.

MGP-sjef: Uaktuelt med ny avstemning

Emojier var årsak til trøbbelet

NRK var en stund usikre på om alle stemmene ble registrert, men etter undersøkelser mandag ble det klart at stemmene er mottatt.

– Vi er trygge på at vi har riktig vinner, og at alle stemmene er registrert, sa underholdningsredaktør Charlo Halvorsen i NRK da han møtte pressen mandag kveld.

Underholdningsredaktør Charlo Halvorsen og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Det var en strøm av emojier som var årsaken til stemmetrøbbelet. For første gang kunne folk sende emojier under sendingen, noe som viste seg å være veldig populært. Bare i løpet av de første sangene ble det sendt 38 millioner emojier.

– Det enorme engasjementet skapte trøbbelet. Alle hjertene og tomlene skapte en kjedereaksjon, og vi jobber nå med å undersøke årsaken til dette, sier leder for teknologiavdelingen i NRK, Inge Thorud.

Han er klar på at NRK hadde tatt høyde for at det ville bli et stort engasjement under finalen.

– Vi hadde skalert opp, både fra delfinalene og de andre programmene vi bruker dette systemet til, men så går det likevel ned. Vi jobber nå med å finne årsaken til det, og å sikre oss mot at det skal skje igjen, sier Thorud.

Klagestorm

Kringkastingsrådet har mottatt over 750 klager i kjølvannet av stemmekrøllet.

Flere av klagerne krever ny avstemning fordi juryen kun hadde hørt låtene på forhånd og ikke faktisk sett sceneshowet lørdag kveld.

Prosjektleder Stig Karlsen i Melodi Grand Prix møtte pressen dagen etter finalen og sa at det er helt uaktuelt med ny stemmegivning etter stemmekrøllet.

