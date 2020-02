Mer enn 750 klager til NRK etter MGP-rot

Det bekrefter kringkastingsrådets sekretær Erik Skarrud overfor Medier24 søndag kveld.

– Jeg klarer ikke å gi noe eksakt tall før jeg har sortert skikkelig, men per nå kan det se ut som det er cirka 750 klager. Det med et forbehold om at dette er veldig grovtelling, sier han.

Flere av klagerne krever ny avstemning etter at de fire semifinalistene ble plukket ut av en folkejury på 30 personer. De hadde kun hørt låtene på forhånd og ikke faktisk sett sceneshowet lørdag kveld, da stemmesystemet kollapset i en periode.

Klagene på at teknikken sviktet og måten det ble håndtert på, er det Kringkastingsrådet som skal håndtere.

Favoritten Ulrikke Brandstorp vant Melodi Grand Prix med popballaden «Attention».

Flere av artistene under MGP reagerte på hvordan saken ble håndtert.

«Eg er berre så «steikandes forbanna» på måten dette blei gjort på! Slik eg har forstått det er 30 personar som har bestemt utfallet av konkurransen, og dette FØR vi sto på scena i finalen. Det vil altså sei at det vi artistane presterte i finalen ikkje hadde ein SKIT å sei. All jobb opp mot finalen, promotering, øving og forberedelsar... Det føles urettferdig! Eg meinar at NRK med eit så stort arrangement burde hatt ein bedre og tydeligare plan b.», skrev Tone Damlipå Instagram.

Prosjektleder Stig Karlsen i Melodi Grand Prix møtte pressen dagen etter finalen og sa at det er helt uaktuelt med ny stemmegivning etter stemmekrøllet.

