NRK felt flest ganger i PFU i 2019

En opptelling gjort av bransjebladet Journalisten viser at NRK ble felt flest ganger i Pressens Faglige Utvalg (PFU) i 2019. NRK ble felt for brudd på Vær varsom-plakaten to ganger og fikk også kritikk to ganger. Kritikk er en mildere fellelse enn brudd

NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk sier til Journalisten at han ser få fellestrekk mellom sakene som førte til fellelse i 2019.

Et av bruddene gjaldt publisering av feriebilder av en far som først ble dømt, men siden frikjent for å ha forgrepet seg på datteren. Det andre gjaldt samtidig imøtegåelse fra helsepersonale det ble rettet kritisk søkelys mot i Brennpunkt-dokumentaren «Legekoden».

– Av denne saken har vi lært at selv om de som utsettes for kritikk ikke ønsker å si så mye, så er det viktig for balansen at imøtegåelsen tas med flere ganger i løpet av et langt program, sier Kalbakk til Journalisten.

TV 2, som toppet listen i 2018, ble ikke felt i det hele tatt i 2019. Stavanger Aftenblad ble felt for tre brudd, mens NRK, VG, Bergensavisen, Gudbrandsdølen Dagningen og Bergens Tidende alle sammen ble felt for brudd to ganger.