Ny studie viser at 4000 skritt er nok for betydelige helsefordeler

Det har lenge vært hevdet at 10.000 skritt om dagen er det magiske tallet man trenger for å holde seg frisk og leve lenger.

Nå viser imidlertid en ny studie at enda færre skritt gir betydelige helsegevinster.

Studien, som ble publisert tirsdag i «European Journal of Preventive Cardiology», konkluderer med at i underkant av 4000 skritt hver dag reduserer risikoen for å dø av hvilken som helst årsak, inkludert hjerte- og karsykdommer.

Reduserer risikoen med 49 prosent

Et team fra det medisinske universitetet i Lodz i Polen og John Hopkins medisinskole har analysert data fra mer enn 226.000 mennesker fra forskjellige land verden rundt, inkludert Norge.

Gjennom disse analysene har forskerne funnet ut at å gå minst 4000 skritt hver dag reduserer betydelig risikoen for tidlig død, mens drøye 2300 skritt om dagen reduserer risikoen for å dø av hjerte- og karsykdommer.

Samtidig understreker forskerne at jo flere skritt, desto større er helsegevinsten.



– Hver økning på 500-1000 skritt per dag kan være forbundet med en betydelig reduksjon i dødeligheten, sier hovedforfatteren av studien, Maciej Banach ved universitetet i Lodz, til CNN.

Etter 4000 og opp mot 20.000 skritt, vil hver ekstra 1000 skritt redusere risikoen for å dø tidlig med 15 prosent, slår studien fast.

Den største gevinsten kommer imidlertid med mer enn 7000 skritt om dagen. Aller størst helsegevinst får man med omtrent 20.000 skritt om dagen.

Fordelene gjelder alle kjønn og aldre, uavhengig bosted, men de største gevinstene ble observert blant personer under 60 år.

– Voksne over 60 år som gikk mellom 6000 og 10.000 skritt om dagen, reduserte risikoen for tidlig død med 42 prosent, mens personer under 60 år som gikk mellom 7000 og 13.000 skritt om dagen, reduserte risikoen med 49 prosent, sier Banach til CNN.

Turgåere på skogsbilvei i Østmarka i Oslo. Foto: Halvard Alvik / NTB

Betydningen av fysisk aktivitet

I følge tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) fører utilstrekkelig fysisk aktivitet til omtrent 3,2 millioner dødsfall hvert år – og med det blir den fjerde hyppigste dødsårsaken på verdensbasis.

Banach forteller til BBC at selv om antallet avanserte legemidler til behandling øker, er fysisk aktivitet fremdeles veldig viktig.

– Jeg mener at vi alltid bør understreke at livsstilsendringer, inkludert kosthold og mosjon – som var en av de viktigste faktorene i analysen vår – kan være minst like effektive, eller til og med mer effektive, når det gjelder å redusere risiko for hjerte- og karsykdommer og forlenge livet, sier han.

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver på sine nettsider at fysisk aktivitet er spesielt viktig for de som sitter stille over lengre perioder på grunn av arbeid, og at mye stillesitting fører økt risiko for sykdom og tidig død.

Instituttet anbefaler voksne å være fysisk aktive i minst 150 til 300 minutter med moderat intensitet hver uke, men at de som sitter mye stille bør strebe etter enda mer fysisk aktivitet.

Passer for «nesten hvem som helst»

Honey Fine, som er personlig trener og instruktør for det globale treningsselskapet Barry's, understreker til BBC problemene som følger av for mye stillesitting.

– Å sitte ned for lenge kan også føre til alle slags ryggproblemer. Vi ser det ofte hos folk med kontorjobber, at ryggen hele tiden er i en stresset, sammenpresset posisjon, noe som fører til flere problemer senere i livet, sier hun.

Fine forteller videre til BBC at selv om det kan virke skremmende å legge inn regelmessige gåturer i hverdagen, er belønningen stor når det gjelder helsen.

– Turgåing kan senke blodtrykket, styrke musklene for å beskytte skjelettet, øke energinivået og gi deg endorfiner, og det kan hjelpe deg med å holde en sunn vekt samtidig som du spiser sunt.

Hun legger til at turgåing passer for «nesten hvem som helst» fordi det er skånsomt for ledd og muskler.

Samtidig kan det å gå turer gi andre fordeler, blant annet bedre mental helse og tid borte fra skjermer og andre distraksjoner.