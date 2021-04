Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor 19.10.2020

Enkelte luksusbiler tilbyr infrarødt nattsyn i dashbordet, som faktisk hjelper sjåføren å se levende vesener og andre varme gjenstander bedre i mørket.

Det finnes også nattbriller som forsterker lyset slik at du kan se i mørket, men prisen koster gjerne mer enn et luksus-cruise eller et opphold på Bora-Bora.

Dit skal du ikke på en stund uansett, men derfor er det kjekt å vite at du for 349 kroner kan anskaffe deg et par Night Drivers fra Solar Shields og gjøre mørkekjøringen tryggere.

Filtrerer blått lys



Brillene øker kontrastene og filtrerer ut mye av det blå lyset fra moderne billys og reduserer blendingen betraktelig. Dermed ser du bedre ting som er viktigere, som fotgjengere, dyr og andre gjenstander.

Brillene leveres også som Clip-on for dem som bruker briller og da er prisen 179 kroner. Betydelig mindre enn nattsynassistnenten i en Audi til 22.950 kroner.