BBC Top Gear Magazine kårer Polestar 2 til Best All-Rounder

I BBC Top Gears Electric Car-utgave for 2021 ble Polestar 2 kåret til vinneren i kategorien Best All Rounder.

Polestar 2 møtte hard konkurranse fra de beste elektriske bilene i verden, og ble trukket frem som en av de mest allsidige elektriske bilene på markedet. Magasinet trakk også frem bilens subtile interiør, stilige eksteriør og konkluderte med at bilen balanserer perfekt mellom personlighet og stil, heter det i en pressemelding fra Polestar.

Helelektrisk ekspedisjons-fastback

I spesialutgaven til BBC Top Gear Magazine ble bilen omgjort til en helelektrisk ekspedisjons-fastback.

En Polestar 2 med Performance Pack ble brukt som base, og fikk luftoptimalisert takstativ med reservedekk montert på taket.

Bilens standardmonterte Pixel LED-frontlykter ble supplert med ekstra kjørelys. Med fire lys på taket og to integrert i bilens grill, viste denne spesielle Polestar 2-en seg å være den lyseste stjernen i Kielder-skogens mørke spor da den speidet etter Polaris (polarstjernen).

Bilen var også utstyrt med trekkplater, reservevann og alt ekstrautstyr som trengs for å jakte på polarstjernen.

Polestar 2-utgaven benyttet seg også av de fullt justerbare Öhlins-demperne som kommer som en del av Performance Pack. Ved å justere mellom de 22 innstillingene på ventildemperne kunne BBC Top Gear Magazine finjustere bilen for de tøffe veiene i nasjonalparken.

Polestar Polestar er et uavhengig Svensk premium elektrisk bilmerke etablert av Volvo Cars og Geely Holding etablert i 2017.

Polestar har spesifikke teknologiske og tekniske synergier med Volvo Cars og drar nytte av betydelige stordriftsfordeler som et resultat. Selskapet har hovedkontor i Gøteborg, Sverige, og er tilstede i ti globale markeder i Europa, Nord Amerika og Kina. Polestar produserer to elektriske biler. Polestar 1 er en lavvolumelektrisk ytelseshybrid GT med et karbonfiber ytre, 609 hk, 1000 Nm og en elektrisk rekkevidde på 124 km (WLTP) – den lengste av alle hybridbiler i verden. Den elektriske fastback-en Polestar 2 er selskapets første helelektriske premium bil som produseres i et høyt volum. Polestar 2 ble lansert i 2020 og kommer med 300 kW, 660 Nm, firehjulsdrift, en batteripakke på 78 kWh og en maks rekkevidde på 470 km (WLTP). I fremtiden vil Polestar 3, en helelektrisk SUV, og Precept, en designvisjon for fremtiden, også bli en del av porteføljen. Precept viser Polestars fremtidsvisjon for bærekraft, digital teknologi og design.

- Lys fremtid for elbiler



- Polestar 2 skiller seg ut. Ikke fordi den er perfekt, men fordi den har en mild karakter som gir den sjel. Hvis fremtidens elbiler blir som denne på første forsøk, er fremtiden lys for elbiler. Og i likhet med stjernen den deler navnet sitt med, leder Polestar an, sa Tom Ford fra BBC Top Gear Magazine, ifølge pressemeldingen.

Selv om akkurat denne utgaven ikke er tilgjengelig for kjøp, viser det hvor allsidig den svenske elektriske fastback er.

Og med nylig annonserte modeller i serien med enkeltmotorversjoner og alternative batteristørrelser, øker allsidigheten til de som ønsker å kjøpe en Polestar 2 fra en en startpris på 389.000 norske kroner.

Video: Se Polestar Precept: