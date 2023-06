Spesielt bilister som kjører med såkalte helårsdekk har en tendens til å være sent ute med skifte til sommerdekk. Mange kjører med dem sommeren igjennom.

Men som Robert Sederlid ve NAF-senteret i Drammen sier:



« Veldig mange tror at de har helårsdekk som de kan bruke hele året. Men det er ikke noe som heter helårsdekk. Det er piggfrie vinterdekk eller piggdekk, og sommerdekk er en egen kategori».

Dessuten sliter kjøring på bar asfalt veldig på dekkene.

Rådet er dermed enkelt. Skift dekk!

Og selv om flere og flere bruker profesjonelle til å gjøre det for dem. Alle kan gjøre det fort og greit helt selv.

Slik gjør du, ifølge Skiftedekk.no (undertegnede journalist kan også gå god for fremgangsmåten):

Det er Kim André Thorstensen, kundeveileder ved Gummiservice i Larvik, som har bidratt med manualen.

1. Finn et flatt og hardt underlag

– Bilen skal stå helt flatt, slik at den ikke kan trille. Den skal også stå på asfalt eller betong, slik at jekken ikke synker ned i underlaget eller sklir.

2. Løsne hjulmutrene før du jekker opp

– Bruker du vanlig hjulvinde, må du huske å løsne hjulmutrene før du jekker bilen opp, slik at hjulet ikke går rundt. Hvis du bruker slagdrill, har ikke dette noe å si – da står hjulet stille uansett.



3. Treff jekkfestet

– Hvert hjul har et jekkfeste, hvor du skal sette jekken inn i. Det er viktig å treffe dette, for å unngå skader på hjulet. Sjekk instruksjonsboka di hvis du er i tvil om hvor jekkfestet er.

4. Rengjør alle flater

– Når du har tatt av hjulene, må du rengjøre alle flatene med en stålbørste. Slik får du bort bremsestøv, rust og annet smuss som har samlet seg der.

5. Hold styr på mutrene

– Noen dekk har samme mutter på vinter- og sommerdekk, mens andre har ulike. Forsikre deg om at du bruker de riktige.



6. Sjekk sentreringsringen

– Uoriginale felger har ofte større hull i midten for at de skal passe på flere modeller. Da brukes det en plastring rundt navet for å få felgene til å sitte – en såkalt sentreringsring. Sjekk at denne ikke sitter igjen på navet når du bytter hjul. Da går ikke hjulet ordentlig på, og du risikerer at det løsner.



7. Smør gjengene

– Hvis du har rust eller tørre gjenger, må du smøre dem med for eksempel WD40 eller CRC. Da bevarer du gjengene lengst mulig og får riktig moment når mutrene strammes. Gjengene på nyere biler har ofte et belegg som gjør at du ikke trenger å smøre dem.



8. Stram mutrene riktig

– Når du skal skru på dekkene igjen, skrur du først mutrene inn for hånd, før du drar til med riktig moment – det vil si ikke for stramt og ikke for løst. Bruker du en lang arm på hjulvinden, blir det ofte for stramt. Da kan boltene i verste fall ryke, eller det kan bli vanskelig å få dem av neste gang. Du finner riktig moment for din biltype i instruksjonsboka.



9. Full riktig lufttrykk og nullstill lufttrykksensorene

– Sjekk instruksjonsboka for å finne riktig lufttrykk for bilen din. På nyere biler er det også lufttrykksensorer som skal nullstilles etter at man har skiftet dekk. Noen har en knapp, mens på andre må du inn på et verksted for å nullstille. Også her er det lurt å konferere med instruksjonsboka dersom du er i tvil – eller ringe oss for å få råd og veiledning.



10. Etterstram boltene

– Dette skal gjøres når du har kjørt fem til ti mil.