Testet 50 sommerdekk – bare ti blir anbefalt

Vinteren er forhåpentligvis snart over for denne gangen. Det er om kun kort tid igjen på tide å montere sommerhjulene på bilen. Mange får da en liten overraskelse når de ser hvordan dekkene egentlig ser ut – og må kjøpe nye.

Da kan det være nyttig å vite hvilke dekk som gjør det godt i årets dekktester. For å gå en trygg og sikker sommer i møte.

En ny og stor test av sommerdekk gjennomført av danske FDM og Tyske ADAC (som tilsvarer vårt hjemlige NAF) er nå ute.

Denne dekktesten fyller i år 50 – og de har i den anledning testet hele 50 forskjellige sommerdekk.

Forskjellene viser seg å være enorme fra de beste til de dårligste:

– Kun 10 av de 50 testede dekkene ender opp med å få så god karakter at vi vil anbefale dem. De andre dekkene er enten middelmådige eller på et så dårlig nivå at vi direkte fraråder å kjøpe dem. Det skriver FDM i pressemelding.

Et godt sommerdekk må takle mange ulike egenskaper og er kanskje den aller viktigste delen på bilen din.

Miljø – også for dekk

Årets dekktest har lagt vekt på de ulike dekkenes miljø-egenskaper, som vektlegges med 30 prosent av total-egenskapene.

Det inkluderer en vurdering av dekkenes miljøegenskaper i en såkalt livssyklusanalyse, samt kjente kriterier som hvor mange kilometer dekket kan kjøre før det blir slitt, rullemotstand, drivstofforbruk og dekkstøy.

Videre sees det på partikkelforurensningen fra dekket, vekten på dekket og hvor bærekraftig det er. Sistnevnte omhandler først og fremst hvor dekket er produsert og hvilke sertifikater fabrikken kan presentere, for å nevne noe.

Testvinnere:

Det aller beste dekket på tørre veier er Falken Ziex ZE310 Ecorun, mens det beste dekket på våt vei er Continental PremiumContact 6. Dekket med best miljøvurdering er Michelin Primacy 4+, som spesielt skiller seg ut ved å ha svært lang levetid.

GoodYear Efficient Grip Performance går helt til topps.

Helt til topps i årets sommerdekk-test går GoodYear Efficient Grip Performance 2.

Det er en unik kombinasjon av velbalanserte egenskaper på både våt og tørr vei, levetid, lav vekt og lavt forbruk som bringer dekket helt til topps på pallen. Det trekkes bare bitte-litt for vannplanings-egenskapene.

Pallplassen må deles med Continental PremiumContact 6 som også utropes til testvinner.

Continental PremiumContact 6 er det andre dekket som kan smykke seg med fem stjerner.

Også her roses dekkets godt avbalanserte egenskaper. Det påpekes videre svært gode egenskaper både på vått og tørt føre, slitestyrke og lav rullemostand. Det trekkes ørlitt for noe høy vekt.

Disse to dekkene får, som de eneste av 50 testede dekk, fem stjerner i testen. Det er naturlig nok derfor de utropes som testvinnere.

Kan anbefales

Når det gjelder dekk med fire stjerner er også dette gode dekk som kan anbefales. I denne kategorien er det ni ulike dekk som har testresultater som er gode nok til å forsvare de fire stjernene.

Hvilke det er finner du ut ved å følge denne linken.

