Et svensk oppstartsfirma skal produsere små biler som de skal sende ut på markedet etter IKEA-modell, flatpakket.

Selv om størrelsen er liten, er kjøretøyet bygget etter F1-modell med sikkerhetsskall i sandwich-kompositt for å beskytte passasjerene, skriver TechEblog.

Der er svenske Luvly som på sine nettsider hevder at deres flatpakkede bil sammenlignet med tradisjonelle elbiler sparer opptil 80 prosent energi både under produksjon og ved drift av kjøretøyet.

Med en vekt på mindre enn 400 kilo, er batteriet på 6 kWh godt for rundt 10 mil kjøring på full lading. Batteriet er delt i to modulære deler for å gjøre opplading hjemme enklere, med rundt 1 times lading fra en standard stikkontakt.

Bilen er 270 centimeter lang og 153 centimeter bred med en høyde på 144 centimeter.

