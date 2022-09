- Strømstøtten er uvurderlig for elbilistene nå som prisene på energi løper løpsk, og den må videreføres. Samtidig kjenner alle som har bensin- og dieselbiler på at det koster å fylle tanken. Dette er gjerne folk som bor i spredtbygde strøk, og som har få alternativer til bilen. Derfor må regjeringen også finne løsninger for de som ennå ikke har mulighet til å skaffe seg en elbil.

Det sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF, i en pressemelding.

- Staten dekker nå to av tre kroner i økte ladeutgifter for elbilister som lader hjemme. Samtidig har prisene på bensin og diesel økt med henholdsvis 48 og 53 prosent fra juli i fjor til juli i år. Om prisene fra i sommer holder seg vil det koste 20 000 kroner i drivstoff i året for en dieselbilist, mens tilsvarende årlig utgift for en elbilist er 3 000 kroner, inkludert strømstøtten, sier hun.

Nær 8000 kroner i økning

NAF har regnet ut at med juli-prisene på drivstoff må du ut med 7763 kroner mer i året for å fylle tanken på en dieselbil, og 5 255 kroner mer i året for en bensinbil. Dette er store økninger, som kommer i tillegg til økte matpriser, økte renter og økte strømutgifter.

Kostnadsøkningen for elbilistene er imidlertid beskjeden. Selv om prisen på å lade hjemme i snitt har økt med 1937 kroner fra juni 2021 til juni 2022 tar staten en stor del av regningen. Dersom du bare lader hjemme, gjør strømstøtten at økningen kun blir på 460 kroner per år.

- Med de strømprisene vi har hatt dekker staten i gjennomsnitt hver tredje krone av alle ladeutgiftene til elbilistene. Det tilsvarer to av tre kroner av hele utgiftsøkningen på strøm. Tilsvarende tall for bensin- og dieselbilister er null, sier Handagard.

5 måneder med pris over 20 kroner

NAF mener regjeringen derfor må følge andre europeiske land og kutte avgifter og gi støttepakker til eierne av diesel- og bensinbiler.

- Regjeringen har lovet kutt i drivstoffavgiftene, men dette har de ikke innfridd. Vi savner målrettede tiltak som hjelper diesel- og bensinbileierne. Selv om drivstoffprisene har gått litt ned, ser vi ofte over 20 kroner literen. Det er en høy pris, sier Handagard.

Siden mars 2022 har prisen ligget godt over 20 kroner, med en topp i juni på 26,16 kroner literen for bensin.

- NAF har etterlyst en pakke med tiltak, hvor avgiftskutt og kontantstøtte til bileierne er det viktigste, sier Handagard.