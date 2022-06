Nå er ikke dieselbil lenger øverst på ønskelisten

Det norske bilmarkedet har gått gjennom store endringer de siste årene. Fra 2011 har elbilene økt markedsandelen sin kraftig. Allerede for to år siden passerte de for første gang 50 prosent av nybilsalget. Så langt i år ligger andelen over 80 prosent.

Bensin- og dieselbiler er de store taperne. Salget er nå helt marginalt. Men på bruktmarkedet omsettes de fortsatt i store antall. Helt inntil nylig var det også dieselbilene som ble solgt raskest, hurtigere enn elbilene. Men det har endret seg i vår.

Trenden peker mot at elbilene også blir stadig mer attraktive på bruktmarkedet. En ny undersøkelse utført av Opinion for Norsk elbilforening, viser at elbil nå er øverst på ønskelisten når vi vurderer bruktbil.

Vipper ned dieselbilene

De spurte kunne velge blant alle typer biler, både nye og brukte. 13 prosent svarte at de planla å kjøpe brukt elbil, 12 prosent brukt diesel, 7 prosent brukt ladbar hybrid, 5 prosent brukt bensin og 2 prosent brukt hybridbil som ikke er ladbar.

Av de som planlegger å kjøpe ny bil, er elbil før øvrig øverst.

– For første gang vippes dieselbilen ned fra førsteplassen blant bruktbilkjøperne. Det er nok et bevis på at elbiler er det naturlige valget for alle, sier Christina Bu. Hun er generalsekretær i Norsk elbilforening.

Biler med dieselmotor har klart seg svært godt på bruktmarkedet, selv om nybilsalget har stupt, Men nå kommer elbilene for fullt også som bruktbil. Foto: Broom

Lang ventetid

En medvirkende faktor her er at utvalget av brukte elbiler har skutt i været de siste årene. Det høye salget av nye elbiler, har gjort at mange relativt nye biler har kommet ut på markedet. Mange elbileiere er nå på bil nummer to eller tre.

– Utvalget av brukte elbiler har aldri vært bedre, og det er gunstig for både kjøper og selger. I tillegg er det lang ventetid på mange nye elbiler, så mange tar nok en titt på bruktbilmarkedet i stedet, sier Bu, i en pressemelding.

– Dieselbilene kommer knapt inn døren før de er solgt

Den er ikke akkurat bilen som gjør mest utav seg, men Nissan Leaf er populær på bruktmarkedet og også den mest omsatte bruktbilen her. Foto: Broom

Bensinbilene mest tungsolgt

Tall fra Finn.no viser at antall solgte elbiler på bruktmarkedet har økt kraftig bare fra i fjor. «Elbil» er også nå ett av de mest brukte ordene på fritekstsøk på Finn.

I gjennomsnitt tar det 25 dager å selge en brukt elbil. Til sammenligning er tallet for brukte dieselbiler 33 dager, for hybridbiler 45 dager, mens bensinbiler er de som er mest tungsolgte på bruktmarkedet. Her ligger bilene i gjennomsnitt ute i 51 dager, før de blir solgt.