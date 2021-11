– Vi har kjempet for elbilistene hele veien og jeg vil takke medlemmene våre. Det er ingen tvil om at vi sammen er sterke. Kraften i 100 000 medlemmer gir oss tyngde. Nå skal vi vokse videre og mange flere skal få bli med på elbilfesten i årene som kommer, sier Christina Bu i en pressemelding utstedt av Norsk elbilforening.

Hun annonserte medlemsrekorden under åpningen av den store elbilkonferansen Nordic EV Summit på Lillestrøm onsdag.

Bu gleder seg spesielt over at organisasjonen favner medlemmer i hele Norge.

- Folk fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord kjøper seg elbil og melder seg inn i Elbilforeningen. Elbilsalget har også tatt av i Distrikts-Norge, sier Bu.

Vi opplever en elbilrevolusjon

Elbilforeningen feiret 25 år i fjor, og har vært med på en reise som startet med Buddy og Think, til dagens elbiler som har både firehjulstrekk og hengerfeste. I 1995 kjøpte 0,01 prosent av nybilkjøperne elbil, mens det så langt i 2021 er hele 63,3 prosent som velger elbil.

Medlemsmakt bidrar til å nå 2025-målet

Med 100 000 medlemmer i ryggen har Elbilforeningen stor påvirkningskraft. Bu er ikke i tvil om hva foreningen skal prioritere framover. - Det viktigste for oss nå er å jobbe for at vi når Stortingets vedtatte mål om at alle nye biler i 2025 er nullutslippsbiler.

Og strategien er den samme som de siste 25 årene:

– Å gjøre elbilistens hverdag enklere, avslutter hun.