I løpet av noen få måneder forrige høst og vinter fikk forsikringsselskapet If inn nesten 270 museskader til på biler, bobiler og campingvogner, skriver forsikringsselskapet i en pressemelding. Skadene utgjorde ødeleggelser for rundt sju millioner kroner.

Foto: If

– Det var et helt utrolig museår i fjor, med ualminnelig mange skader. Vi har allerede begynt å få inn museskader i høst, siden musene nå trekker inn. Selv om det ikke vil bli like voldsomt i år som i fjor, bør bileiere ta forholdsregler for å unngå gnageskader på slikt som seter, ledningsisolasjon og vitale deler på bilen, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Skader kan gjøre bilen farlig

Hvis det oppstår kortslutning på grunn av musegnafsing, kan det i verste fall gjøre bilen trafikkfarlig, understreker han.

– Du bør fjerne alt som kan være mat for mus. Rydd bilen godt for sjokolade, nøtter og eventuelle matrester. Støvsug gjerne kupeen for å fjerne smuler. Du får mange gode tips i «Musevisa» om hva som er festmat for mus, så litt tralling på denne sangen kan gi nyttig inspirasjon, sier Clementz.

– Vattdotter, henslengt polergarn og poser med filler er koselige steder for mus å være. Så de bør du rydde bort. Legg gjerne slikt oppi metallbokser, slik at mus ikke har enkel tilgang, sier kommunikasjonssjefen.

Lurt med tilsyn

Han anbefaler også å sjekke bilen, bobilen og campingvogna jevnlig for ubudne gjester.

Foto: If

– Særlig hvis du har bobil og campingvogn på lagring, er det det viktig at du er innom med jevne mellomrom for å sjekke. Er det utagerende festing blant mus i campingvogna over lang tid, kan det virkelig bli store skader, sier Clementz.

– Det er selvsagt også lurt å sette ut noen musefeller her og der, sier han.