Dette bør du gjøre med tilhengeren før vinteren

Høsten har kommet, mørket begynner å senke seg og temperaturene kryper

nedover. Det betyr at du også bør se over hengeren din slik at du kommer deg trygt frem.

Mørkere tider betyr at det er ekstra viktig å sjekke at lys og reflekser er i orden.

Veistøv dekker refleksene



- Det er viktig for både din og andres sikkerhet at du blir sett i mørke. I moderne biler får man gjerne et varsel i dashbordet om en av lyspærene er defekt, eller om det er feil med lysene. Uansett varsel eller ikke, anbefaler jeg alle å ta en tur rundt tilhengeren for å se om alle lysene fungerer og reflekser er intakte, sier Kim Brandsnes, tilhengerekspert hos Ifor Williams Norge, i en pressemelding.

Bremselysene er vanskeligere å sjekke om du er alene.

– Et enkelt triks er å rygge opp til en vegg for å se om bremselysene fungerer når du tråkker inn bremsepedalen, sier Brandsnes.

Han fortsetter: Bruk en våt klut for å rengjøre veistøvet som over tid legger seg på tilhengerens reflekser og lykteglass. Er disse defekte eller slitte bør de byttes ut.

Slik bør du parkere hengeren vinterstid

Mange har nok irritert seg over bremser som har frosset igjen, og hjul som står fast etter parkering over lengere periode vinterstid.

- Et lite tips for å unngå at bremser henger seg eller fryser fast, er å bruke hjulstoppere istedenfor tilhengerens parkeringsbrems. Du kan for eksempel bruke stein eller vedkabbe som du plasserer foran og bak hengerhjulet ved parkering. Rygger du bakover for å parkere, kjører du frem igjen en meter for å frigjøre påløpsbremsen til hengeren. Det er ofte i en kombinasjon med kulde, fukt og varme at bremsene setter seg fast, sier eksperten.

Han råder også alle til å gjennomføre en bremseservice med tilsyn av bremsewire, påløp og belegg hos et tilhengerverksted for å sikre en driftssikker og trygg henger gjennom vinteren.

Slik er kravene til vinterdekk på tilhenger

Hver vinter skjer det en rekke ulykker som involverer personbil med tilhenger.

Som sjåfør er det viktig at dekkene til kjøretøyet og tilhengeren er i god stand, tilpasset føre uansett årstid.

- I Norge er vi nærmest oppvokst med tilhengere, men alt for mange av dem mangler riktig dekkutrustning i den kalde årstiden. Det er slett ikke ufarlig, sier Brandsnes.

- Det skal ikke store svingen til før man mister veigrepet til en tilhenger på vinterføre. Med dårlige dekk er det lett å miste kontrollen på det som henger bak, og det kan få store konsekvenser, fortsetter Brandsnes.

Kjører du med tilhenger om vinteren, er det samme krav til mønsterdybde på tilhengerens dekk som på kjøretøyet.

Krav om minimm 3 millimeter



På vintertid, fra 1. november til og med første søndag etter 2. påskedag, er det krav om å ha minimum 3 millimeter mønsterdybde og kravet gjelder der dekket er slitt mest. Brandsnes anbefaler at du holder deg godt over dette. For Nordland, Troms og Finnmark gjelder kravet fra og med 16. oktober til og med 30. april.

Dersom det er nødvendig å sikre tilstrekkelig veigrep, må tilhengeren ha

vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende – også utenfor de ulike tidsperiodene. Det er også viktig å vite at dekkene skal ha kjennemerket M + S.

Har du vurdert å bruke piggdekk på hengeren?

De fleste kjører med helårsdekk på tilhengeren året rundt. På ordentlig vinterføre er forskjellen mellom helårsdekk og piggdekk stor. Tilhengereksperten er klar i sin tale.

- En ting er bremselengden, en helt annen ting er stabiliteten. Retningsstabiliteten bedrer seg merkbart på vinterføre når tilhengeren blir utstyrt med piggdekk i stedet for de vanlige helårsdekkene. Det betyr altså dobbel sikkerhet, kortere bremselengde og større marginer før tilhengeren får skrens. Tilpass farten og kjør etter forholdene, avslutter Brandsnes.