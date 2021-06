Selge sliten bruktbil? Da er dette viktig

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei, jeg skal selge den gamle bilen min, men kvier meg litt for å selge den privat på grunn av reklamasjonsretten.

Bilen jeg skal selge er en ti år gammel SUV som har gått 205.000 km. Bilen er i OK stand, fått jevnlig service på merkeverksted og er i daglig bruk.

Det er likevel ikke å stikke under en stol at bilen er blitt godt brukt og fremstår litt "sliten". Den har litt ulyder i forstilling (endestag på stab. stag/stabstag-foringer) , litt unormal dekkslitasje, ryggekamera virker ikke og litt vibrasjon i bremsepedal.

Dette er ting som opplyses om ved et salg. Jeg har inntrykk av at en kjøper som går inn for å klage kan komme langt med god taleførlighet og standhaftighet. Jeg ønsker ikke å lure noen eller at noen skal føle seg lurt men tatt i betraktning alder og km så er det jo ingen umulighet at feil kan dukke opp ganske umiddelbart etter handel.

Hvor mye har man egentlig ansvar for som selger? Jeg forstår at konkrete ting som opplyses om i en kontrakt ikke påklages, men hva om det for eksempel er noe mer alvorlig galt med forstilling, eller at motor eller drivverk havarerer?

Bilen har selvsagt ikke med viten og vilje skjulte feil eller mangler. Fraskriver man seg som selger alt ansvar utenom "skjulte feil og mangler" ved å skrive at bilen "selges i den stand den befinner seg i"? Og er betydningen av "skjulte feil og mangler" med vilje skjulte feil og mangler?

Med vennlig hilsen svært fornøyd Mitsubishi-eier, Ole.

Benny svarer:

Hei på deg.

Dette er et dilemma som jeg vil tro mange kjenner seg igjen i. Det selges jo et betydelig antall brukte biler her til lands hvert eneste år. Mange av disse er eldre, har gått langt og levd et tidvis hardt bil-liv.

Samtidig vet vi at norske forbrukerrettigheter er svært gode og at noen få kunder kan være krevende og ha høye forventinger. Forbrukerrådet forteller oss at stadig flere selgere tar kontakt med dem, etter at kjøper har klaget.

Dette har vi også snakket om i vår podcast, BroomPodden. Der vi har hatt besøk av nettopp en representert fra Forbrukerrådet. Det er vel verdt å høre på – om jeg skal si det selv.

Uansett: Dette gjør at noen innimellom kvier seg for å selge bilen selv, og velger å bytte den inn, eller overdra den til en profesjonell aktør. Da nesten alltid til en betydelig lavere pris enn hva man kunne fått ved eget salg.

Nå skal det da også, i rettferdighetens navn, sies at det ikke er så ofte det oppstår problemer. Det handler i stor grad av forventningsavklaring mellom selger og kjøper.

Ved bilkjøp/salg mellom private er det kjøpsloven som gjelder. Den gir kjøper to år reklamasjonsrett.

Dette gjelder primært skjulte feil og mangler. Altså at opplysninger er holdt tilbake og som selger visste eller burde visst om. Samt om bilen er i vesentlig dårligere stand enn hva alder, pris og kilometerstand skulle tilsi.

Noen enkle råd

I noen tilfeller handler det om å finne «riktig kjøper». Noen som forstår og aksepterer bilens tilstand, særlig om bilen er noe mer slitt enn gjennomsnittet. Det må også speiles i prisen.

Ofte er en tilstandsrapport fra et verksted gull verdt i slike sammenhenger. Det viser at selger i alle fall ikke prøver å skjule slitasjen eller feilene. Det er også viktig å være ærlig i annonsen. Man skal selvfølgelig fokusere på det positive med bilen, men ikke unnlate å nevne eventuell feil og slitasje. Bilde av tilstandsrapporten bør være en selvfølge i en slik annonse.

Kjøper har også en undersøkelsesplikt og i slike tilfeller bør bilen prøves, testes og sjekkes av kjøper. Det gir både kjøper og selger trygghet.

Det er også viktig å få med eventuelle feil og mangler i en kontrakt.

At saker og ting kan skje med en 10 år gammel bil som har gått over 200.000 kilometer, forstår også de fleste. Om et hjullager går etter et år, eller om en fjær knekker etter fire måneder, er ikke ditt problem. Da dette ikke er noe du kunne forutse, eller vite om da du solgte bilen.

Følger du disse enkle rådene, mener jeg at det ikke er skummelt å selge gammel bil som har gått langt. Jeg mener du fortsatt kan sove godt om natten, selv om du selger en bil med slitasje og noen mangler.

Ønsker deg lykke til med salg bilen!

