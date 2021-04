NAF: Tre ting er viktig når du kjøper bruktbil

Salget av brukte biler satte rekord i Norge i for. 520.000 bruktbiler skiftet eier her til lands i 2020.

Det kom etter et voldsomt oppsving i salget en tid etter korona-nedstengningen. Dels forklares dette ved at en del droppet å kjøpe helt ny bil og i stedet gikk for bruktbil. Dessuten at mange kjøpte bil for å unngå å måtte reise kollektivt.

I fjor var det blant annet svært høy etterspørsel etter rimelige bruktbiler, gjerne i prisklassen under 100.000 kroner.

Dette er biler som ofte har blitt noen år, og som kan ha tilbakelagt et anselig antall kilometer. Som kjøper er det da viktig å vite hva du gjør.

At bruktbilsalget har vært rekordhøyt merkes også hos NAF:

Tre ting å passe på

– Folk kjøper bruktbil som aldri før. Det ligger god miljøpolitikk i at folk tar godt vare på bilen sin, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Han mener det er spesielt tre ting man skal passe på når man kjøper bruktbil.

– For det første: Sjekk at det ikke er heftelser på bilen. Kjøper du en bil hvor det følger med et lån, risikerer du å måtte betale for bilen to ganger, sier NAF-rådgiveren.

Selger har opplysningsplikt

Heftelser sjekker du enkelt ved å taste inn bilens registreringsnummer på Brønnøysundregisteret sine hjemmesider, www.brreg.no.

– Skriv alltid kontrakt. Nå kan kontrakt mellom kjøper og selger gjøres enkelt på nettet, gjennom en digital kjøpekontrakt. Her fullfører man salget og signerer digitalt, fortsetter Sødal, i en pressemelding.

Selger har opplysningsplikt om vesentlige ting ved bilen. Som kjøper har du rett til å vite om vesentlige forhold som bilens alder, kilometerstand, servicehistorikk, større reparasjoner og tidligere skader.

Kjøp og salg av bruktbil kan dessverre være en kilde til mange problemer. Som kjøper er det grunnleggende viktig at du får så mye som mulig skriftlig, inkludert at det skrives kontrakt.

Har vært store skader

– Til slutt må du alltid prøvekjøre og undersøke bilen, for å skaffe deg en så god oversikt over bilens tilstand som mulig, rådgir Sødal.

Det er ikke enkelt å sjekke alt på en bruktbil selv. Derfor er det lurt å få fagfolk til å gå over bilen.

– Selv om selgeren har plikt til å opplyse om vesentlige forhold, anbefaler vi at du skaffer deg en nøytral tilstandsrapport fra et NAF-senter eller et godkjent verksted. Det kan avdekke feil du ikke finner selv, sier han.

– At en bil har en skadehistorikk kan være avgjørende for om du ønsker denne bilen eller ikke. Vi har dessverre sett litt for mange eksempler på at det ikke informeres om at det har vært store skader på bruktbiler. Det er farlig, fordi det kan ligge brister og svakheter i bilen etter en ulykke som ikke er synlige med øyet, men som kun ses av spesialister, sier Sødal.

Vil ha storskade-register

NAF jobber derfor i tett dialog med regjeringen og andre bransjeaktører for å opprette et såkalt storskade-register, slik at det blir tilgjengelig informasjon om en bil har vært reparert etter å ha hatt store skader.

– Et slikt register er veldig viktig for trafikksikkerheten. Vi må ha trafikksikre bruktbiler på veiene, avslutter NAF-rådgiveren.

Artikkelen er først publisert av broom.no.